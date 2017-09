Calvelo emprenderá "acciones jurídicas" si el Consorcio no le envía este mes la liquidación

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, recordó ayer que en diciembre del año pasado solicitó al Consorcio la cuota de liquidación para hacer efectiva su marcha de este organismo y nueve meses después aún no se la han presentado, por lo que considera que este ente realiza un "bloqueo" del concello pues es "el que más dinero aporta, 2,7 millones" y solo recibe "1,7 millones", por lo que se preguntó "dónde va ese millón que falta". Estas declaraciones se producen después de que en algunas zonas de Arteixo no hubiese servicio de recogida "del domingo al lunes", pasado, al igual que en Bergondo, al negarse los trabajadores a realizar horas extra como protesta por los despidos de vaticinan.

La demora en presentarle la liquidación, lo que debe antes de poder salir, afecta "a todos los procesos de contratación, la modificación de la RPT, etc.", y ante esta situación Calvelo amenazó ayer con "emprender acciones jurídicas" si el día 30 de este mes, el sábado, el Consorcio no le ha presentado la liquidación. Pretende solicitar "la liquidación del Consorcio", al estar a día de hoy "en una situación totalmente ilegal", sin estatutos adaptados ni creada el área metropolitana. "Está en causa de liquidación", apuntó.

El organismo supramunicipal, en un comunicado enviado ayer, aseguró que el procedimiento para acordar la liquidación "se está siguiendo tal y como se planificó, con un trabajo de los técnicos en la comisión bilateral", y dicha cuota se calcula "por el informe de la empresa concesionaria de la recogida" y la "reducción del volumen en la planta de tratamiento". El ente afirmó que la propuesta de liquidación se le enviará a Arteixo "de forma inmediata", esta misma semana.

El Consorcio no ha indicado cuánto dinero se le pide a Arteixo antes de marcharse del ente, aunque hace tiempo había calculado entre 2 y 3,5 millones. Ayer Calvelo afirmó que Cespa, la concesionaria del servicio de recogida de basura, ha hecho un informe en el que la cifra es "de 3,5 millones" al imputarles 19 trabajadores y tres limpiadores de contenedores.

Según el regidor, los que lavan los contenedores "hace más de un año que no vienen" y respecto a los 19 empleados que perderían su trabajo con la salida de Arteixo, negó esta cifras. "Trabajando aquí están 10 u 11 si los hay y de ésos 5 o 6 estaban ya antes en el servicio municipal y Cespa los cogió pero tienen cláusula de retorno por lo que no pierden su trabajo. Por lo tanto, quedan solo cinco, y son trabajadores de Cespa, no de Arteixo", explicó el primer edil, asegurando además que el Consorcio "miente" y manipula a los trabajadores al culpar a este concello de la pérdida de 19 puestos.

El Consorcio, en un comunicado enviado ayer, incidió precisamente en hacer a Arteixo responsable de esa pérdida de empleos. "Sería de lamentar que esta separación tuviese consecuencias en trabajadores de la empresa concesionaria", señaló.

Carlos Calvelo lamentó que el resto de alcaldes del Consorcio, ocho, mantenga "reuniones ultras secretas a las que no invitan a Arteixo", como la de este pasado lunes, aunque desde el ente se explicó que tienen "todo su derecho de mantener cuanta reunión consideren oportuna para abordar temas del futuro del Consorcio", al igual que Arteixo "ejerce su derecho de abandonar el organismo supramunicipal", algo que espera que haga "de forma amistosa y seria", porque "los enfrentamientos públicos" generan "hartazgo en la ciudadanía.

Calvelo apuntó que el Consorcio trata de culpar a Arteixo de la situación y que los trabajadores protesten a este concello pero en realidad la causa real de los despidos "es la compra de los camiones de carga lateral, que solo necesitan un trabajador, mientras los de carga trasera que había hasta ahora requerían tres". Pidió que alguien averiguase cuántos trabajadores ponía Cespa para este servicio según el pliego del contrato y cuántos realmente están trabajando.

El alcalde admitió que le esperan "unos tres meses difíciles", en los que probablemente sufrirá los efectos de huelgas u otras medidas en el servicio de recogida, pero a pesar de todo seguirá adelante para que el 1 de enero de 2018 haya un servicio de recogida municipal "con el doble de personal y calidad y con el recibo un 27% más barato" para los vecinos. Recordó que el ente tuvo "siete millones de remanente" y presta un servicio "pésimo" y con el recibo más caro de Galicia.

El Consorcio precisó en su comunicado que "las experiencias previas de un solo concellos asumiendo el servicio de basuras no han sido exitosas". "Ellos prefieren a las multinacionales a un servicio municipal", indicó Calvelo.