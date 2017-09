La fórmula para recuperar el Pazo de Meirás no obtiene consenso

La fórmula para la recuperación del Pazo de Meirás y su incorporación al patrimonio público no alcanza consenso en el Parlamento de Galicia. Solo los votos favorables del PPdeG han aprobado la elaboración de un estudio jurídico para analizar esta posibilidad y sus mecanismos, una medida a la que toda oposición se ha abstenido por considerarla poco contundente.

Tanto PPdeG como PSdeG habían presentado diferentes iniciativas en este sentido, pero mientras que la aprobada consiste en "realizar un estudio jurídico, en colaboración con las universidades gallegas", la de los socialistas abogaba por la "constitución de una comisión especial" que, liderada por el Gobierno gallego, presente los procedimientos necesarios para recuperar la titularidad pública del pazo, impulsando los cambios legislativos necesarios para llegar a dicho fin.

No obstante, en el transcurso del debate parlamentario la propuesta del PSdeG sufrió transacciones con sendas enmiendas del BNG y En Marea, y acabó solicitando también que la Xunta "rechace la gestión de la Fundación Franco", inste a la ilegalización de la misma, y que, una vez recuperada la titularidad de la propiedad, se dedique a albergar un centro de divulgación de la memoria histórica.

Ante estas modificaciones, el PPdeG ha rechazado la iniciativa socialista, aprobando únicamente y en solitario la propuesta que pide un estudio jurídico que, respetando la legalidad vigente, permita incorporar al patrimonio público la propiedad del Pazo de Meirás, "actualmente en manos de los herederos legales de Francisco Franco, y sin que dicha incorporación al patrimonio público implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia, que ya asumió en el año 1938".

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, ha lamentado que los socialistas incluyesen las citadas enmiendas porque a su entender, las propuestas originales eran "muy semejantes" y coincidían "en el objetivo" y en "los instrumentos" que -ha advertido- son los empleados por el Gobierno de Martiño Noriega (Compostela Aberta) para recuperar para el Ayuntamiento de Santiago, las figuras de Abraham e Isaac, atribuidas al Mestre Mateo.

Ha defendido que esa es la vía correcta para emprender el camino hacia la recuperación del Pazo, "cumpliendo las leyes" y no "tomando el asalto" de los bienes ajenos.

Ha recordado que su formación "desde el primer momento" buscó "consenso" con el resto de grupos porque consideran que una posición unánime sería la que más beneficiase a la recuperación del pazo que "tan sencilla no debe ser" cuando tampoco lo consiguieron los diversos Gobiernos del PSOE en el Ejecutivo central ni el Gobierno bipartito en la Comunidad gallega.

De este modo, ha criticado que "la actitud de la oposición en esta cuestión fue algo frustrante" y marcada por "medias verdades" incluso acusando al PP de "connivencia con franquismo" cuando "yo soy de los que piensa que afortunadamente el franquismo está bien enterrado", aunque haya quienes quieran obtener réditos políticos de resucitarlo, ha enjuiciado.

Además, ha asegurado que las iniciativas presentadas por el PPdeG en este sentido, siempre han estado marcadas por el "respeto a las víctimas del franquismo" pero también a las "a la Constitución, al Estatuto, y a las normas jurídicas" referentes a las sanciones a aplicar por el incumplimiento de las visitas a los bienes.

No obstante, y frente a otras peticiones de los grupos de la oposición Puy ha remarcado que el Parlamento "no está para ilegalizar a una Fundación", una petición que parece arriesgada y, "como demócrata no entró en ese juego".

Sin embargo, la diputada del PSdeG Concepción Burgo ha rechazado que las iniciativas fuesen similares puesto que mientras el PPdeG quiere imponer una fórmula "dirigida por la Xunta", los socialistas buscan un instrumento "plural" en el que participen todos los grupos.

Ha defendido la necesidad de recuperar este inmueble al entender que la actual pertenencia a la familia "del responsable del periodo más negro de nuestra historia" es "una clara injusticia que caló en la sociedad".

Que el pazo sea propiedad de la familia Franco supone para Burgo "indignación y escándalo" al tratarse de "una anomalía democrática con la que los socialistas creemos que hay que acabar ya".

"Es absolutamente necesario que encontremos entre todos una solución a este problema y que dé fin a esta injusticia" con el objetivo de "revertir esta propiedad en el pueblo de Galicia que es quien realmente pagó el Pazo".

Burgo ha defendido que la propuesta del PSdeG es una "solución que podría ser asumida por todos los grupos al tratarse de una solución plural" que pide la constitución de una comisión especial que, liderada por el Gobierno gallego, incluya a la Diputación de A Coruña, el ayuntamiento de A Coruña y al Ayuntamiento de Sada además de otras instituciones que los integrantes da dicha comisión consideren necesario.

Esta comisión tendría la labor de analizar a fondo el expediente original de donación de la propiedad del Pazo de Meirás a Franco y encontrar y presentar los procedimientos necesarios para recuperar la titularidad pública del pazo, teniendo en cuenta nuestra legislación pero también la legislación y jurisprudencia internacionales y los casos similares europeos de devoluciones de propiedades sustraídas ilegítimamente.

Además, la propuesta del PSdeG subraya que "en caso de que técnicamente no se encuentre procedimientos para conseguir la devolución de la titularidad al pueblo gallego, estará encargada de proponer todos los cambios legislativos necesarios para llegar a dicho fin", porque es "absolutamente necesario" porque "no podemos parar" simplemente con buscar una solución.

El parlamentario del BNG Luis Bará ha censurado que la propuesta popular "obvie" condenar la dictadura, o rechazar que el guía de las visitas al citado inmueble sea "un policía represor" o que "se utilicen las visitas para hacer apología del franquismo" bajo la tutela de la Fundación Francisco Franco, lo que pone en "evidencia las complicidades" del sistema actual con la dictadura.

El nacionalista ha sostenido que la iniciativa del PP es una "maniobra oportunista" del partido mayoritario que se posiciona al respecto "cuando ya hay un clamor social" mientras que "el PP siempre votó en contra de recuperar el inmueble" y hasta "se opusieron hasta a la declaración de BIC".



El diputado del BNG, que llevó esta cuestión hasta la ONU, presentando una denuncia en Ginebra, ha lamentado que desde el PPdeG "ahora se instalan en una posición de apariencias" con una proposición que además es un "boicot" a una iniciativa que ya existe como la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, impulsada por la Diputación coruñesa.

La diputada de En Marea Ánxeles Cuña ha subrayado que si "alguien quiere pasar página" respecto a la dictadura vivida en España, hace falta "reescribir la historia" y, para ello, "hace falta voluntad política" para exigir, entre otras cosas, la devolución de Meirás que "no fue un regalo, fue un expolio, una extorsión, un robo, fue un botín de guerra" por lo que la familia Franco "no tiene legitimidad" para ser propietaria del mismo.

El "primer paso" para la parlamentaria es "ilegalizar la Fundación" puesto que las actividades de esta organización "vulneran el derecho de recuperación moral".