Sada tacha de "pitorreo" la respuesta del GALP a sus alegaciones

El Concello de Sada tachó ayer de "pitorreo" los argumentos del GALP para rechazar sus alegaciones a las bases de los procesos selectivos de un técnico y un gerente. El Ayuntamiento había pedido que se suprimiese la prueba personal y que no conformase una empresa privada el tribunal y, según informó ayer, sus alegaciones recibieron la misma contestación.

"Tal y como se tiene decidido y acordado en el transcurso de la reunión de la junta directiva extraordinaria del GALP Golfo Ártabro Sur, las pruebas a realizar serán de carácter teórico con 45 preguntas tipo test", es la respuesta que ha dado la entidad, que tuvo que suspender la anterior convocatoria tras lograr la mayor puntuación del puesto técnico una edil del PP pese a que las bases impedían optar a cargos electos.

El Concello advierte de que no va a ser "cómplice" de las "reiteradas vulneraciones del convenio firmado con la Consellería do Mar" y amenaza con abandonar la junta directiva si no se ajustan las bases para "ajustarlas a la legalidad", "Los procesos selectivos del GALP no pueden ser un chiringuito particular", incide el alcalde, Benito Portela.