Abegondo omitió que cobraría un aval para construir en la carta enviada a vecinos

La carta enviada por el Concello de Abegondo a los vecinos el pasado mes de agosto para ofrecer la posibilidad de que soliciten que sus parcelas se clasifiquen como edificables omitió informar de que cobraría un aval por otorgar esta clasificación. La misiva, que el Ayuntamiento abegondés remitió el pasado mes de agosto, explica que en las medidas provisionales que regularán el urbanismo en el concello hasta que se apruebe un nuevo plan general "se mantendrá la delimitación de los núcleos rurales donde haya demanda real de construcción" y "se ampliará a aquellos núcleos en los que los vecinos manifiesten su interés de construir". "Para eso, aquellas personas con intención de obtener licencia en el plazo de cinco años deberán manifestar su compromiso formalmente", señala la carta, que obvia citar el aval de 1.500 euros que exigirá como "garantía".

"El Concello promoverá que todos los núcleos con garantías reales de que va a haber construcción estén incluidos en estas medidas y se pueda solicitar licencia con normalidad", señala la carta, que insta a los vecinos interesados en construir en "núcleos en los que previamente no había demanda" a "manifestar formalmente su compromiso, para lo que tendrán que acercarse al Departamento de Urbanismo del Concello antes del 15 de octubre de 2017". La misiva no incluye ninguna mención al aval que exige el Ayuntamiento por clasificar como edificables las parcelas situadas en núcleos "con poca actividad". Tampoco aclara qué núcleos se incluirán directamente y cuáles no.

Alternativa por Abegondo (AxA) califica el aval de "impuesto revolucionario" y "de dudoso encaje legal". Además, critica que "carga las consecuencias de la incompetencia del alcalde en los propios vecinos". La formación que lidera Fátima Ínsua ya había criticado en pleno que se fije este aval y advirtió de que en el plazo máximo de cinco años que los propietarios tendrán construir, podrían surgir imprevistos y los vecinos perderían sus 1.500 euros.

El Gobierno local considera "una tomadura de pelo y una desfachatez que AxA, habiendo manifestado públicamente su conformidad con la sentencia [del Tribunal Supremo que anuló el plan general], y con un concejal que forma parte de la plataforma denunciante, ahora se disfrace de adalid de la construcción y critique el procedimiento de redacción de estas medidas, que fue determinado plenamente por los técnicos del Ayuntamiento". "Aunque le moleste reconocerlo, los vecinos de Abegondo se verán perjudicados por esta denuncia y anulación del plan general que AxA aplaudió y su concejal promovió", apostilla. Asegura que trabaja "para evitar un perjuicio a los vecinos" dado que tiene que rebajar a la mitad la previsión de vivienda con respecto a las 2.622 fijadas en el proyecto anulado, por lo que "se determinó la medida del aval para lograr una garantía de construcción a medio plazo".

El BNG, sin representación en la Corporación abegondesa, criticó ayer "el urbanismo a la carta que pretende imponer el PP de Abegondo". La formación pide aclarar en qué núcleos se va a permitir construir. "Hay que establecer unas normas urbanísticas provisionales que diseñen un modelo de concello sostenible y ordenado y no utilizar como único criterio que construya quien se apunte en el concello y tenga 1.500 euros", sostiene.