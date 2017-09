El Consorcio cifra en 2,5 millones el impacto de la salida de Arteixo del contrato de Cespa

El Consorcio As Mariñas estima en 2,56 millones de euros el impacto económico que tendrá la salida del Concello de Arteixo en el contrato para la recogida de basura con Cespa. El Consorcio detalla esta cifra en un informe que acompaña un decreto de inicio para modificar las condiciones del contrato con la concesionaria. El ente comarcal apunta que se trata de una propuesta que acaba de trasladarse Ayuntamiento de Arteixo y, por tanto, la cifra no tiene por qué ser la definitiva. El Ayuntamiento arteixán considera "injustas, leoninas e infladas" las cifras y cree que es "excesivo y malo para los vecinos" además de "un abuso" abonar esa cuantía de "dinero público a una multinacional".

El informe, suscrito por el interventor y el gerente del Consorcio, reserva 886.711 euros para indemnizaciones al personal de la concesionaria que realiza el servicio en Arteixo, aunque esta cuantía podría rebajarse si el sistema que ponga en marcha el Gobierno local arteixán prevé la subrogación de trabajadores. Por ahora, el Ejecutivo que dirige el popular Carlos Calvelo ha asegurado que realizará una convocatoria de empleos públicos y que se podrá subrogar a seis trabajadores que ya habían sido seleccionados como empleados públicos en un proceso realizado por el Ayuntamiento antes de que se consorciara la recogida de basura. Arteixo incide en que prepara la gestión de la basura como servicio público, aunque recientemente el Concello ha sacado a concurso el contrato para la recogida de residuos "especiales", como papel o vidrio.

La propuesta del Consorcio fija 375.199 euros por el beneficio industrial no percibido, que calcula multiplicando el beneficio industrial de 2017, 47.918 euros, por las anualidades restantes, 7,83 años. Las amortizaciones pendientes las cifra en 608.846 euros, estima 94.436 euros de gastos generales no repercutidos y calcula 596.339 euros por los ingresos de recogida selectiva no percibidos. Para estas estimaciones, los técnicos consideran Arteixo supone un 17,10% sobre el total de los servicios prestados.

Arteixo considera "un abuso por parte de la multinacional aceptada por los responsables del Consorcio que una administración pública tenga que pagar con el dinero de los vecinos una cifra notoriamente inflada a una multinacional simplemente porque deja de realizar un servicio en el que ni siquiera está cumpliendo las condiciones del contrato actual". "El servicio que ofrece Cespa en el concello de Arteixo adolece de medios materiales y humanos, lo que provoca que la situación de los contenedores sea mala y las frecuencias de la recogida de basura no se cumplan", sostiene el Gobierno local arteixán.

El ejecutivo de Calvelo también señala su "extrañeza" ante "la actitud de los responsables del consorcio", que "han mostrado una gran diligencia en la defensa de los intereses de una empresa privada como Cespa", critica. "En lugar de calcular la cuota de liquidación debida a la separación de Arteixo del consorcio, los dirigentes del Consorcio se han apresurado a calcular de forma notoriamente inflada el dinero que tendría que ingresar Cespa en sus arcas", reprocha el Concello, que exige conocer ya la cuota.

El Gobierno local asegura que ayer, en pleno municipal, la interventora desaconsejó, en respuesta a una iniciativa del PSOE, iniciar negociaciones con los trabajadores que Cespa pretende despedir, ya que el empleador es el Consorcio, no el Ayuntamiento.