Contratada la pavimentación de la Avenida das Américas y la calle Curruncho

El Ayuntamiento ha contratado la pavimentación de la avenida das Américas, en Perillo, y de la calle Curruncho, en Dorneda, por 108.658 euros. Está previsto que en las próximas semanas, en función de las condiciones climatológicas, se proceda a iniciar esta "importante actuación", señala el Concello.

La semana pasada, señala el Ayuntamiento oleirense, también fue contratada la pavimentación de la calle Tierno Galván, en Maianca, y la calle de la Luz y la calle Laxeiro, en Nós. Además, se adjudicaron los trabajos para asfaltar la Rúa do Faro, en Iñás; la Rúa da Cova, en Oleiros; la Rúa dos Niños, en Perillo; y la Rúa do Campo y la Rúa do Castro da Vixía, en Dexo. El importe por el que se contrataron estas mejoras en la pavimentación asciende en total a 341.094,33 euros.