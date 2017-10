Reto superado en la ría de Betanzos

Reto superado. Los asistentes a la eco-regata que cerró ayer la Semana da Custodia do Territorio retiraron de las marismas 65 neumáticos. Los participantes en esta competición lúdica organizada por la Fundación Fragas do Mandeo en colaboración con el Grupo de Desenvolvemento Rural As Mariñas Betanzos y el Concello de Bergondo retiraron hasta 14 metros cúbicos de residuos de la ría, a la altura de Mariñán. Además de neumáticos, extrajeron uralitas, escombros de obra, botellas y otros residuos de la marisma y su entorno.

En el acto participaron voluntarios, agrupaciones ecologistas y representantes del Gobierno de Bergondo, entre ellos la alcaldesa, Alejandra Pérez, y el edil Juan Fariña.