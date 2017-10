Betanzos saca a concurso por tercera vez el plan general, pendiente desde el año 2000

La elaboración del documento vuelve a la casilla de salida tras 16 años de trámites

El Concello de Betanzos ha sacado por tercera vez a contratación la redacción del plan general. El servicio sale a licitación por 118.920 euros (143.000 euros con IVA) y un plazo de ejecución de cuatro años, lo que demora al menos hasta 2021 la aprobación definitiva de un instrumento urbanístico que todos los grupos de la Corporación consideran crucial para afrontar asuntos clave en la ciudad, desde el futuro del casco histórico al Pasatiempo.

La nueva licitación llega después de que el Concello rescindiese hasta en dos ocasiones la redacción del documento urbanístico, que salió a contratación por primera vez en 2000, durante el mandato de Manuel Lagares. El Ayuntamiento se rige actualmente por las normas subsidiarias de 1996.

Un repaso por los intentos fallidos de Betanzos por aprobar el plan general deja en entredicho la gestión del Concello durante las dos últimas décadas, en las que el plan general, o su ausencia, fue utilizada como arma arrojadiza.

EFebrero de 2000. El Concello licita la redacción del plan general. "Se expondrá al público en diciembre", sostenía el Gobierno local. El Ejecutivo municipal liderado por Antonio Lagares sacaba a contratación en febrero de 2000 la redacción del PGOM. "Se expondrá al público en diciembre", vaticinaba. El Concello adjudicó el contrato a Oficina de Planeamiento por 220.000 euros.

EJunio de 2004. "El plan general estará listo antes de agosto". El Concello anunció en junio de 2004 que daba los últimos retoques al plan general para su aprobación inicial, que preveía en agosto.

EJunio de 2007. El PP logra la Alcaldía y acusa al PSOE de paralizar el plan general desde el año 2000. Tras décadas de gobierno socialista, un pacto con Ciudadanos por Betanzos aupó al PP a la Alcaldía. La popular María Dolores Faraldo se marcó como uno de los principales retos aprobar el plan general a acusó a sus antecesores de mantener paralizada la tramitación desde el año 2000.

EOctubre de 2007. "El municipio dispondrá de un plan general en el primer trimestre de 2009". La alcaldesa popular anunció ese mismo año que había contratado el estudio de sostenibilidad ambiental pendiente y que confiaba en aprobar el documento urbanístico en el primer trimestre de 2009. La regidora denunció ese año que la ausencia de este instrumento urbanístico había provocado una estampida empresarial. "Muchas empresas se fueron a invertir a otros concellos", lamentaba.

EMarzo de 2009. El PSOE denuncia la paralización del plan general. Los socialistas acusaron en 2009 a la alcaldesa María Faraldo de "no tener voluntad de sacar adelante el plan general". "No se ha realizado ningún avance, ni se ha convocado ninguna reunión de trabajo para adaptar el documento que el anterior Gobierno municipal dejó elaborado", criticaban ese año desde el PSOE. La formación aseguraba entonces que en dos años, el Ejecutivo solo había convocado una reunión para anunciar la contratación del informe de sostenibilidad.

EMayo de 2010. La alcaldesa insinúa que intereses urbanísticos del PSOE frenaron la aprobación del plan general. La exregidora justificó la demora en la tramitación del plan general a la necesidad de realizar varias modificaciones y correcciones. María Faraldo apeló también a su situación de minoría tras la salida de CxB del gobierno e insinuó que intereses particulares del ahora alcalde, Ramón García, habían frenado la aprobación.

EJulio de 2011: El Gobierno local socialista anuncia que hay que reiniciar el plan general por la incidencia del Plan do Litoral y demora su aprobación a 2016. Al poco de tomar posesión, el Gobierno local socialista anunció que había que reiniciar la redacción del plan general por la incidencia del Plan do Litoral. El anunció indignó al PP, que sostuvo que no había necesidad de empezar de cero y que reclamó sin éxito que se aprovechase el trabajo realizado hasta el momento. El coste de la redacción del PGOM, incluidos los estudios complementarios, ascendió a 300.000 euros, según denunció en aquel momento el BNG.

EAgosto de 2012. El Concello readjudica la redacción del plan general a la misma empresa por 144.000 euros. El Concello contrató de nuevo a Oficina de Planeamiento la elaboración del PGOM. El contrato salió a licitación por 180.000 euros y se adjudicó por 144.00 euros.

EFebrero de 2016. El Gobierno local intenta aprobar in extremis el plan general antes del cambio de la Lei do Solo. Los cambios en la Lei do Solo llevaron al Ejecutivo municipal a apurar los trámites para su aprobación inicial y evitar así nuevos retrasos.

EMarzo de 2016. La oposición tumba el PGOM, que tacha de "irreal" y "obsoleto". El Gobierno local elevó el pleno el plan general para su aprobación inicial solo cuatro días antes de la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo. "Si no se aprueba habrá que volver a los inicios", advirtió el alcalde, Ramón García. Su órdago no caló entre la oposición. PP, Betanzos Novo, BNG y CxG votaron en contra del documento por recoger unas previsiones "irreales" y un modelo de ciudad "obsoleto". Los grupos criticaron la falta de transparencia en la elaboración del documento, y acusaron al Gobierno local de tramitar el PGOM "a espaldas de los vecinos".

EEnero de 2017. El Concello rescinde el plan general. Solo unos días después del pleno celebrado en marzo de 2016, el Ejecutivo anunció que su no aprobación obligaría a reiniciar el documento para adaptarse a la nueva Lei do Solo. Sus temores fueron confirmados por la Xunta en abril de ese año. Siete meses después, el Concello rescindió el contrato y anunció la pronta apertura de un nuevo proceso de contratación, que correría paralelo a la revisión del Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

EOctubre de 2017. El Concello licita la redacción del PGOM por 143.800 euros. Tercer intento. El Concello sacó ayer a concursó la redacción del plan general por 143.800 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de los trabajos será de cuatro años, con lo que la aprobación definitiva del documento se demora a 2021.