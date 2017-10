Consorcio y Arteixo alcanzan un principio de acuerdo para que el concello salga del ente

El Consorcio As Mariñas y el Ayuntamiento de Arteixo han acercado posturas tras meses de discrepancias para acordar la salida del Concello del ente comarcal. Las partes lograron ayer un principio de acuerdo sobre la cuota de liquidación que el Concello arteixán deberá abonar para salir del Consorcio. En una reunión de la comisión mixta creada para fijar esa cuantía, celebrada en la mañana de ayer en la sede del ente supramunicipal, se planteó una vía que permitiría acercar posturas para resolver el conflicto, que se había recrudecido en las últimas semanas. Las partes rechazan facilitar datos sobre las posibles soluciones que se analizan.

Los técnicos del Consorcio y del Concello estudiarán en los próximos días las fórmulas propuestas para buscar que se consolide ese inicio de acuerdo. Las partes mostraron sus discrepancias en varios puntos de las cuentas para determinar la cuota de liquidación y el procedimiento a seguir para la marcha de Arteixo del ente municipal, con la consiguiente salida de los contratos vigentes.

Por ahora, el Consorcio había avanzado que reclamaría a Arteixo entre 415.000 euros y dos millones, además de su parte del remanente, para cubrir el impacto de su marcha en las empresas que prestan los servicios consorciados, sobre todo en la concesionaria de la recogida de basuras, Cespa, y la de la planta de tratamiento de Nostián, Albada. La cuantía podía variar en función de si el Concello arteixán continuaba o no en Nostián o si subrogaba a los trabajadores. Arteixo, sin embargo, reclamaba que se plantease una liquidación provisional y que después Cespa presentase una reclamación patrimonial al ente comarcal y éste la remitiese al Ayuntamiento.

El impacto económico estimado por el Consorcio en Cespa por el abandono de Arteixo asciende a 2,5 millones de euros, en el supuesto de que no subrogue a trabajadores. Además, había que sumar 753.207,57 euros para Albada si Arteixo no continúa tratando los residuos en esa planta, lo que suma 3,25 millones de euros. A este importe habría que restarle 1,2 millones, la parte del remanente de 7 millones de euros del Consorcio que correspondería a Arteixo. Por tanto, la cuota de liquidación sería de dos millones de euros y el Consorcio se quedaría el remanente. El Ayuntamiento arteixán vio excesivo pagar 2,5 euros a Cespa y abogó por cifrar ese impacto cuando se concreten factores como cuántos despidos motiva su salida, y no plantear "una estimación al alza".

Reunión por los trabajadores

En cuanto a las demandas de los trabajadores de Cespa, que temen despidos por la salida de Arteixo del Consorcio, se convocará una reunión para este viernes entre el ente comarcal, el Concello de Arteixo, la empresa y representantes de los trabajadores. Los empleados iniciaron el lunes 2 de este mes una protesta con paros de cuatro horas dos veces a la semana y avisaron de que el día 31 iniciarían una huelga indefinida si no había acuerdo antes. Las protestas buscan exigir que se mantengan sus puestos de trabajo, después de ver un planning empresarial que preveía suprimir 19 puestos para el próximo año. Arteixo sostiene que resulta "ilegalmente imposible" subrogar a los trabajadores de la empresa. Consorcio y Ayuntamiento eluden avanzar si el acercamiento de posturas incluye algún tipo de solución para los trabajadores.