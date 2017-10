Arquitectos coruñeses ponen a una casa de Culleredo como ejemplo de sostenibilidad

El diseño de una vivienda de Castelo de Abaixo fue elegida por la Delegación de A Coruña del Colexio de Arquitectos de Galicia para mostrar como ejemplo en la jornada con la que se celebró esta semana el Día Mundial de la Arquitectura. La casa, que centró una de las tres conferencias, destaca por su sostenibilidad y eficiencia energética o la "baja huella" que dejan en el medio ambiente los materiales utilizados, explica el arquitecto que firma el proyecto, Carolo Losada, que lo elaboró junto a su mujer, Susana Castro.

"Los dueños querían sí o sí hacer una casa respetuosa en todos los aspectos, como en la huella energética o en lo biosaludable. La financiaron con banca ética", explica el arquitecto, y apunta que él les sugirió diseñarla de modo que se obtuviese un mayor aprovechamiento de la energía del sol. La vivienda, unifamiliar, de planta baja y una altura, destaca por el usar la luz solar tanto para calentar el agua como para caldear la vivienda. "La casa tiene una pequeña curvatura porque intenta abrazar la zona más soleada de la parcela, fue una idea que les gustó a los propietarios. Las estancias cuentan con grandes ventanas al sur con un vuelo del tejado de modo que da sombra en verano pero en invierno permite que entre el sol, que esta más bajo, todo el día", explica Losada. Para el agua caliente se utiliza la energía captada por una placa o colector solar. El diseño pretende también que la variación de temperatura del día a la noche sea leve.

La casa cuenta con un buen aislamiento y para las ventanas se eligió la madera sobre otros materiales como el metal, dado que la madera tiene un menor impacto sobre el medio ambiente y requiere de menos energía su producción. Para la calefacción se utiliza una caldera y chimenea con pellets, "combustible orgánico que proviene del desbroce de la madera y resulta muy ecológico; es como cerrar el ciclo de la madera", explica el arquitecto. Aunque el diseño de la vivienda se concibió para minimizar el uso de calefacción, al estudiar el aprovechamiento de la luz solar y la acumulación de calor. Para el suministro eléctrico se conecta a la red, "pero el mayor consumo de una vivienda es la calefacción, la refrigeración y el agua caliente", señala Losada, quien buscó reducir estos gastos.

Para que la vivienda fuese saludable a nivel geoambiental, se evitó que los lugares donde sus habitantes van a pasar más tiempo, como la cama, el lugar de trabajo o el sofá, se situasen en los cruces de las líneas de Hartmann. Se trata de "paredes energéticas que se extienden por todo el planeta" y que forman "una red de fuerza en forma de cuadrícula" y que "son nocivas en los cruces de línea o cuando coinciden con campos electromagnéticos o corrientes de agua subterráneas", según explica la Fundación para la Salud Medioambiental.

A nivel estético, es una casa "sin pretensiones" y "no muy grande", apunta el arquitecto. Losada asegura que "nunca había hecho nada así". Explica que la iniciativa de minimizar la huella energética y respetar lo biosaludable fue de los propietarios mientras que él les propuso la utilización estratégica de la luz del sol para completar el diseño eficiente y sostenible. "Los clientes que había tenido hasta ahora no se lo planteaban o no querían, pero en este caso, cuando los dueños nos hablaron de materiales de baja huella y lo más ecológicos posible, yo introduje lo de la sostenibilidad energética", cuenta el arquitecto.

En cuanto al coste de construir una vivienda de estas características, Losada asegura que "es nada o muy poco más caro construir esta vivienda que una habitual. A lo mejor se gasta un poco más en aislamiento, pero lo amortizas muy pronto y es para toda la vida. Y en carpintería buena igual", señala. "Quizá supone más trabajo para el arquitecto, pero la mayoría estamos encantados de realizar un trabajo extra para hacer las cosas bien", sostiene el arquitecto.