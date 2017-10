Vecinos de Icaria reclaman que se abra el vial público cerrado por un particular hace años

"Los que nacimos aquí sabemos que la Rúa de O Riveiro era el antiguo camino real de Perillo a San Pedro de Nós. Después se construyeron chalés al final del camino, bien, no nos parece normal pero ya está hecho. Pero lo que queremos es que esta Rúa, que es un camino público inventariado como tal por el Concello, se abra y puedan pasar los vecinos hasta la urbanización Icaria. Hace ya muchos años que un particular puso una valla de chapa metálica al final de O Riveiro y por el otro lado, ya en la Rúa Juno, otro trozo de valla, y quedó cortada la vía, no se comunica la Rúa de O Riveiro con la Rúa Juno. No entendemos cómo el Concello deja que se ocupe un camino público", denuncia una vecina de la urbanización Icaria.

Ella y otros residentes afirman que denunciaron el caso ante el Concello y éste requirió al propietario del terreno colindante que puso la valla (una empresa constructora hoy disuelta) para que la retirase, presentó alegaciones y se las rechazaron, después la Administración le dio un plazo para quitarla o lo haría de forma subsidiaria, pero después de eso ya no pasó nada "y de esto hace más de año y pico, no sabemos por qué se paró esta actuación", destacó un residente. El Concello explicó que el problema se solucionará cuando se desarrolle el SUD-5, la cuarta fase de chalés de Icaria, que tiene en trámite la empresa Freixo y Ameneiro SL. El Concello hace poco acordó promover la primera fase de esta urbanización, con 113 viviendas (bajo y una y bajo y tres plantas), mientras la segunda fase la desarrollará la empresa (177 viviendas) por compensación, ya que aún no tiene la mayoría de la superficie.

Los vecinos que viven en la zona de Icaria pueden acceder a sus casas yendo por la AC-112 hasta la rotonda de O Seixal y a la altura del Rancho Grande coger la Rúa Sendeiro. La mayoría sin embargo cogen la carretera de Sada, la avenida Rosalía de Castro, y después siguen hasta la altura del cruce de Videlba, donde cogen la Rúa Afrodita y ya están en la urbanización. Sin embargo, si la Rúa de O Riveiro no estuviese vallada, podrían atajar por este vial y conectar con la Rúa Juno, ya en pleno Icaria, la mitad de recorrido. "Yo ya no digo de pasar con el coche, que sí que nos ahorraría tiempo, pero por lo menos que abran para poder caminar, porque muchos nos gusta andar o hacer runnig por esta zona y no se puede", destaca una vecina.

El vuelo aéreo fotográfico de Costas de 1989-1991 muestra que efectivamente el camino público de O Riveiro originalmente era mucho más largo, el final está hoy ocupado por chalés, en la parte de arriba de la Rúa Juno. El vial sufrió un quiebro, como se ve en el mapa del catastro. Aunque en el catastro O Riveiro sí conecta con Juno.