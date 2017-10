Teloneros de The Rolling Stones actuarán con bandas locales el sábado en Santa Cruz

La Asociación Musicoleiros y el Concello organizan para el próximo sábado día 14 la primera edición del Festival Rockanroleiros, en el que actuarán seis grupos del municipio, formados en los locales de ensayo del Concello en A Fábrica de Perillo. Estas bandas compartirán cartel con Los Zigarros, el grupo que actuó como telonero de los ya legendarios The Rolling Stones el pasado septiembre en el Estadio Olímpico de Barcelona dentro de la gira europea Stones No Filter. Será un festival de entrada gratuita.

El grupo valenciano de rockandroll Los Zigarros, que comenzaron su carrera en 2011, ya sacaron dos discos al mercado y han ofrecido más de 200 conciertos. El grupo está formado por los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo además de Adrián Ribes y Nacho Tamarit. Los Zigarros actuarán a partir de las once de la noche en la plaza Esther Pita de Santa Cruz como colofón del festival. Antes, desde las cinco de la tarde, tocarán Theta Waves (punk-rock), Psychoducks (rock alternativo), Engraved (metal), Desubicados (pop-rock) y Chasis (rock&roll).

Por la mañana también habrá un concierto, en sesión vermú desde la una, con el grupo Undercover (cover band). En la plaza también se instalarán puestos de gastronomía y cerveza artesana y foodtrucks además del bochinche con bebidas.

"Estamos muy contentos de poder organizar este festival, era uno de nuestros objetivos. Nace con idea de continuidad en los próximos años. No será competencia del Rock in Cambre porque no coincide en las fechas y ellos tienen mucha trayectoria, pero sí será un estilo similar", explicó Noé Vázquez, vocalista de Chasis y presidente de Musicoleiros, entidad que se presentó oficialmente en enero de este año y que agrupa a unas cuarenta bandas locales, surgidas, al igual que la asociación, al calor de estos locales de ensayo.

En el festival, a las 14.30 horas, el Concello presentará su proyecto Xerando Presente, que es la continuación de Xeración A Fábrica, una iniciativa que surgió el pasado verano que trata de conocer los intereses de jóvenes de 14 a 30 años y de que participen activamente en la elaboración de actividades municipales dirigidas a ellos.