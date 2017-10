Las chicas toman el balón en Carral

Tras varios intentos sin resultado, esta temporada la Unión Deportiva Carral ha conseguido por primera vez crear un equipo de fútbol femenino en el municipio. Dos, de hecho, debido al éxito que tuvo la convocatoria, para la que "este año se empezó a trabajar antes y se anunció bastante", apunta el presidente del club, José Manuel Gómez. Cincuenta jugadoras de entre 13 y 50 años integran un equipo de fútbol 8 y otro de fútbol 11, que han salido adelante en buena parte gracias a la colaboración del Ayuntamiento, destaca el presidente, ya que sufraga los desplazamientos que deben realizar cada 15 días al tener que jugar en liga con equipos de la zona de Santiago y hasta O Barco de Valdeorras.

La creación de equipos femeninos era "una promesa del Concello, cuando llevaba las escuelas de fútbol", cuya gestión asumió la directiva que tomó las riendas del club hace tres años ya que la formación de las bases "estaba muy descuidada" y "se hacían las cosas muy mal", asegura el presidente. Los dos primeros intentos no fructificaron, pero esta vez se superaron las expectativas. "Queríamos hacer un equipo de fútbol ocho con chicas de aquí, y tenemos uno de fútbol 8 y otro de fútbol 11. Tuvimos que hacer dos porque se apuntaron muchas", cuenta Gómez, quien destaca que "hay alguna chica de Abegondo, Ordes o A Coruña, pero el grueso son de Carral".

Entre las jugadoras del club carralés hay desde chicas que no habían tocado un balón y hasta una mujer de 50 años que "lleva jugando toda la vida". "Muchas pisaron un campo de fútbol por primera vez hace dos meses", cuenta el presidente y detalla que el club fichó a un entrenador con experiencia en equipos femeninos.

Las chicas se estrenaron con una victoria en el I Torneo Vila de Cambre, el pasado mes de agosto. En el inicio de liga no han tenido el mismo éxito, pero su presidente asegura que "no se buscan resultados ni competitividad, sino que jueguen y lo pasen bien", y asegura que ese objetivo está cumplido: "El ambiente es inmejorable".

Ese buen ambiente fue definitivo para que una exjugadora del Orzán, que acaba de ser convocada por la Selección Provincial Coruñesa Sub-15, se decidiese a cambiarse al Carral. "Me queda más cerca de casa y eso me deja más tiempo para estudiar, así que vine un día a probar y me gustó mucho el ambiente. Te acogen muy bien y mola mucho estar con tus compañeras de instituto", cuenta Noelia Pérez, que ya había jugado con la selección provincial Sub-12.

El presidente destaca que la colaboración del Ayuntamiento ha sido "inestimable" para crear el equipo y, ahora, para mantenerlo. El Concello carralés colabora para financiar los desplazamientos del equipo, que se ha visto obligado a competir con equipos de la zona de Santiago y hasta O Barco de Valdeorras o Aguiño dado que en una votación "varios equipos de A Coruña rechazaron que jugáramos en la zona coruñesa, por intereses", asegura el presidente. Las chicas aceptaron "pasar horas fuera de casa cada domingo, así que yo no las iba a dejar tiradas", señala Gómez.