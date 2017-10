El secreto no está en la masa

No hay secreto. O, al menos, no está en la masa, bromeaba ayer Elena Gómez, copropietaria de la mítica pizzería Sinuessa. Esta veterana hostelera atendía ayer risueña a los medios, feliz y sorprendida por alzarse por primera vez con el premio a la mejor tortilla de Betanzos: "Nos ha cogido por sorpresa".

Es la segunda vez que la trattoria que fundó hace 35 años con su marido Giuseppe Giardina se presenta al certamen gastronómico y han logrado imponerse a otros 23 restaurantes con una receta alejada de su tradicional carta. A partir de ahora, sus reconocidas pizzas deberán competir con una tortilla de premio. "Como venga tanta gente como hoy no vamos a dar abasto", relataba ayer Elena, que acababa de sentarse a comer pasadas las seis de la tarde.

Sinuessa se ha hecho con el premio en una edición reñida y con récord de participantes. Hasta 24 establecimientos hosteleros compitieron en la Semana de Tortilla con la que Betanzos rinde tributo a su plato más típico.

Este año participaron en el concurso Sinuessa, Casa do Queixo, Chivas, Eira Vella, Casa Carmen, Adega do Pino, O Picho Carolo, Mesón Sabín, mesón Avenida, Cafetería Lenda, Dimi, Casanova, A Tinería, Bar Galicia, Cervecería Internacional, O Paxeiro, Café Bar Buena Gente, Cafetería Plaza, Café Bar Capricho, Taberna 1931, Vinoteca Versalles, Mesón Progreso, Taberna Escondida, y Mesón A Tixola. De los 24 locales, pasaron cinco a la final: Sinuessa, Casa do Queixo, Mesón O Progreso, Restaurante Casanova y Taberna 1931, los mismos que el pasado año a excepción de la pizzería, que finalmente conquistó al jurado.

Sus integrantes destacaban ayer la calidad de las tortillas y la "dificultad para elegir, un año más, la mejor de todas ellas". Premios aparte, la Semana de la Tortilla ha dejado un buen sabor de boca a todos los participantes. Los responsables de los establecimientos que compitieron en esta edición se mostraban ayer satisfechos por la "alta y participación" y las ventas e incidían en la "importancia de organizar actividades de este tipo para promocionar la hostelería local y un producto tan relacionado con Betanzos como la tortilla".

Los ganadores del concurso calientan ya los fogones para aprovechar la racha. "A ver si vamos a Alicante y quedamos primeros de España", cruza los dedos Elena. No sería la primera vez que la cocina betanceira conquista al jurado del Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Ya lo hizo Alberto García Ponte, de O Pote en 2011.