Arteixo acusa a Fomento de falsear datos para descartar la supresión del peaje de Pastoriza

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de autorizar el proyecto de Fomento para prolongar el acceso al puerto de Langosteira ha caído como un jarro de agua fría en Arteixo. El alcalde, Carlos Calvelo, acusa a la Dirección General de Carreteras de haber presentado un estudio "sesgado y teledirigido" que indica que la supresión del peaje de Pastoriza, en la AG-55, es más cara que la construcción de la conexión entre el acceso a Langosteira y la tercera ronda - una carretera convencional de 2,9 kilómetros con un coste estimado de 32,3 millones de euros-. Los tres grupos de la oposición -PSOE, BNG y TeGa- acusan al regidor arteixán de realizar un "paripé" para que parezca que defiende a los vecinos del municipio.

El alcalde asegura que el estudio que Fomento presentó a Medio Ambiente contiene "datos tergiversados" que justifican la elección del nuevo vial frente a la eliminación del peaje entre A Coruña y Arteixo. "Son cifras presentadas de manera intencionada. Hacen que se descarte la alternativa de suprimir el peaje", afirma Calvelo. Fomento presentó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente un "informe exhaustivo" en el que argumenta que "un hipotético rescate del peaje en el tramo A Coruña-Arteixo de la AG-55" ascendería a 61,4 millones de euros y que el nuevo enlace a la tercera ronda costará 32,3 millones, según recoge la declaración de impacto ambiental. El Concello calcula que la supresión del peaje de Pastoriza tendría un coste de 22,3 millones.

Calvelo también acusa a Fomento de incurrir en una "ilegalidad manifiesta" debido a que el acceso al puerto desemboca directamente en la autopista de peaje AG-55. El regidor explica que un puerto de interés general del Estado -Langosteira cumple esta condición- debe estar conectado con la Red de Carreteras del Estado -en este caso, la tercera ronda o la A-6- mediante una carretera libre de peaje. El propio Ministerio también admite este último punto. "Compete a Fomento el adecuado acceso de un puerto de interés general del Estado a la Red de Carreteras del Estado", indica la declaración de impacto ambiental. Ahora Fomento abona un peaje en sombra para que los usuarios de Langosteira no abonen canon en la AG-55.

El Concello de Arteixo anunció ayer que enviará "un requerimiento" a Medio Ambiente y a Fomento "con el objetivo de advertirles de la inconsistencia legal de los argumentos" en los que se apoya la declaración de impacto ambiental que ha elegido el enlace entre el vial a Langosteira y la tercera ronda. Otra advertencia que realizará es que el coste de esta la carretera no será de 32 millones, sino que será de 50 en total, ya que el Concello asegura que el estudio de Fomento no incluye el enlace de As Rañas.

La oposición rechaza la decisión de Fomento y de Medio Ambiente y acusa al alcalde, Carlos Calvelo, de realizar un "paripé". El portavoz del PSOE, Martín Seco, asegura que la decisión de Medio Ambiente era "algo previsto". "Lo venía venir desde hace tiempo. No hay capacidad de diálogo por parte del grupo de Gobierno", indica. Seco recuerda que por ahora el alcalde no ha logrado ni siquiera reunirse con el Ministerio de Fomento. También acusa al alcalde de realizar "una puesta en escena".

El BNG tiene claro que "no ha habido nunca intención por parte del PP de eliminar el peaje", según explica la edil Silvia Seixas. También afirma que la protesta que organizó el Concello en 2016 fue "un paripé". "Siempre se ha sabido que no se iba a quitar", asegura Seixas. La edil también asegura que preguntará en el próximo pleno por este asunto. La misma iniciativa también la realizará la portavoz de Terra Galega, Rosario Figueiras, que explica que quiere saber "qué pasos va a seguir" el Gobierno local tras conocer la decisión del Ministerio de Medio Ambiente.