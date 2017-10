Vecinos iniciarán con un reparto de carteles las movilizaciones para humanizar la N-VI

"Yo compré en la zona de Agramar hace veinte años porque me dijeron que iban a hacer una rotonda. Y hasta hoy", aseguró ayer un vecino que acudió a la reunión que ayer congregó a una veintena de residentes en el entorno de la Nacional VI, ahora AC-12, a su paso por Perillo y en el entorno del cruce de Sol y Mar. Mostraron su cansancio por tantos años de promesas y su desencanto porque después del corte de tráfico que lideró el alcalde hace meses en protesta por el retraso en la ejecución de las obras prometidas por el Ministerio de Fomento, no se logró nada ni tampoco se volvió a repetir esta movilización.

Los que acudieron al encuentro para arrancar una Plataforma pola Humanización da avenida das Mariñas tomaron como primera medida hacer carteles de protesta que repartirán entre las empresas de la zona y que también colgarán en los portales de los edificios. También se habló de colgar carteles de las ventanas y luego recuperar los cortes de tráfico. "Si se ponen banderas de España, más fácil será poner una sábana vieja y escribir Solución xa, para luchar por mejorar nuestro barrio", apuntó un asistente. Los vecinos se sienten solos en esta lucha.

La asociación vecinal de Perillo no ha tomado la iniciativa y desde el Concello no se volvieron a convocar más cortes del tráfico que sí podrían ejercer presión sobre el Ministerio de Fomento después de que haya vuelto a dejar, como mínimo para el año que viene la ejecución de la rotonda de Sol y Mar y la instalación de las pasarelas peatonales elevadas. "Pensábamos que el alcalde vendría a la reunión", apuntó una asistente". "Estaba invitado", respondió Ignacio López, uno de los vecinos que arrancó esta movilización. Sí estuvo presente el portavoz municipal del BNG, Fran Rei.

Los vecinos temen el día que se inicie la obra del sifón, en teoría a final de este mes. "Tenían que poner más buses. Si hay un servicio de transporte decente se usa, mira qué llena va la línea de San Pedro", destacó un vecino. "Yo un día conté en el coche, desde la rotonda de Santa Cristina a la del Che, 85 embragues, por tanta cola. Eso no es normal y no puede seguir así. Y que no hablen de ampliar A Pasaxe, ahí no hay atascos", dijo un asistente.