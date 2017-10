Los contrastes en el concello del Che

Imagen de la impresionante vivienda de Jove en As Galeras.

La vivienda más cara de la comarca en venta en los portales inmobiliarios es ahora mismo un chalé de 3 millones en Iñás. El núcleo de Santa Cruz ha sido el elegido por grandes promotoras inmobiliarias de Madrid para su desembarco en Galicia, con viviendas ya vendidas sobre plano. El valor inmobiliario de las construcciones residenciales en Oleiros es el más alto del área. Y es el municipio con la renta media más elevada de Galicia, más de 37.000 euros. Todos los datos económicos refuerzan la idea de que Oleiros es "un concello de ricos", pero aunque la renta media sea elevada, también son numerosos los vecinos que declaran rentas de entre 12.000 y 15.000 euros, y el día de reparto de alimentos y ropa en los centros de Cáritas del municipio siempre está lleno.

"Solo en Cáritas Santa Cruz atendemos a 66 familias, y luego está Cáritas de Perillo y de Mera. Son personas extranjeras y muchas locales, que se han quedado sin trabajo ya mayores. No es caridad, es justicia, les ayudamos a encontrar un trabajo además de atender sus primeras necesidades. También tenemos la suerte de que Servicios Sociales del Concello funciona muy bien. Existe desigualdad, sí, hay una primera línea de grandes chalés y luego también hay quien necesita que la ayuden. Pero en Oleiros la gente es muy solidaria", afirma el párroco de Liáns, José Carlos Alonso.

"Oleiros siempre fue un concello rico, y te digo que muchos superan la media de 37.000 euros. Los más ricos son los que vinieron a vivir aquí y que suben mucho la media", asegura un vecino de Nós, de la zona donde llevan años padeciendo los malos olores del alcantarillado.

"Este dato de que es el concello más rico no sorprende. Pero está muy descompensado, el lado izquierdo de la Nacional VI es más rico y el derecho, O Carballo, Iñás, Nós, está más olvidado, mientras la zona costera está más dotada. Debía estar más repartido", afirma un vecino de la urbanización de viviendas de protección de Mesón da Auga en O Carballo. "En Oleiros siempre ha habido gente rica, hace años ya los coruñeses tenían piso en A Coruña y el chalé en Oleiros. Ahora parece que se ha puesto de moda, ya ves Icaria, y enfrente estamos nosotros, O Paraíso, donde aún no nos asfaltaron los accesos, no nos recogen la basura, tenemos que ir a la N-VI, y el alumbrado al final nos lo pusieron hace poco", destaca una vecina de esta urbanización de Perillo.

La renta media de Oleiros es muy elevada no por el salario, la nómina, sino por los vecinos que poseen acciones, intereses de cuentas bancarias, participaciones y demás. En este municipio residen conocidos arquitectos, abogados, jueces, médicos, políticos, futbolistas y grandes empresarios. Una de las grandes urbanizaciones de lujo, Icaria, es donde tiene su chalé el presidente de Inditex y una de las grandes fortunas del país, Pablo Isla. En esta urbanización residen también muchos trabajadores, de cargos medios, del emporio textil.

Otra de las grandes urbanizaciones de lujo, As Galeras (donde vive el alcalde), es donde tiene su espectacular vivienda-ovni el empresario Manuel Jove. En Santa Cruz reside la mujer más rica de España, Sandra Ortega, la hija del dueño de Zara. Cerca de O Seixal tiene su vivienda la propietaria de Seguros Ocaso, Isabel Castelo. La diseñadora de moda Kina Fernández, los exjugadores del Dépor Donato y Fran, también residen en Oleiros. También tiene casa aquí el dueño del mayor emporio del juego de España, Egasa.

Pero Oleiros es también el concello de la comarca que más vivienda social ha construido en los últimos años.