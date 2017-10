La Xunta agota el plazo sin abrir expediente para declarar Bien de Interés O Pasatempo

Cultura achaca la demora al análisis "exhaustivo" que determine si merece la catalogación

El Concello de Betanzos ha presentado un recurso de alzada contra la "presunta desestimación" de su solicitud de declarar Bien de Interés Cultural el parque del Pasatempo. El Ayuntamiento ha remitido un escrito a la Consellería de Cultura en el que recuerda que la Lei do Patrimonio establece seis meses de plazo para resolver una petición de BIC y que recoge textualmente que " la solicitud de incoacion del expediente se entenderá desestimada cuando hayan transcurrido seis meses desde su presentación sin que se hubiese emitido resolución expresa".

El Gobierno local recuerda en su escrito que la petición de declarar BIC este singular parque enciclopédico ideado por Juan García Naveira fue registrada el pasado 17 de marzo y que han pasado ya siete meses sin que la Xunta haya notificado al Concello o publicado en el Diario Oficial de Galicia el inicio de los trámites, por lo que entiende que ha sido rechazada.

No sería la primera vez que la declaración de Bien de Interés Cultural de O Pasatiempo naufraga en el inicio de la tramitación. El Estado incoó un expediente en 1981, pero el procedimiento nunca llegó a completarse. Casi cuarenta años después, y ante el temor de que la historia vuelva a repetirse, el Concello ha decidido presentar un recurso de alzada tras agotar la Xunta el plazo para resolver el expediente . La medida fue aprobada en el último pleno, a petición de Betanzos Novo.

La Consellería de Cultura sostuvo ayer que continúa "con el trabajo técnico y con los estudios necesarios" para elaborar el informe que "defina exhaustivamente si este bien tiene o no el valor singular que determine su declaración como Bien de Interés Cultural". Desde la Dirección Xeral do Patrimonio no entran a explicar los motivos por los han agotado el plazo que establece la ley para notificar la apertura o no del expediente e insisten en que los trámites no están "paralizados". Desde el Gobierno gallego inciden además en que el Concello es conocedor de los motivos del retraso en la tramitación.

La declaración de Bien de Interés Cultural del Pasatempo ha sido reivindicada en numerosas ocasiones por colectivos y partidos políticos. Durante muchos años, el Concello supeditó el inicio de los trámites a la aprobación del plan general, cuya redacción prevé licitar de nuevo tras varios intentos fallidos.

El progresivo deterioro de este parque enciclopédico insufló fuerzas a las demandas ciudadanas y dieron pie a la constitución de la plataforma Amigos del Pasatiempo, que ha recabado más de diez mil firmas para exigir su rehabilitación, aún sin plazos. Concello y Diputación ultiman un acuerdo para acometer la primera fase de las labores de recuperación, a las que prevén destinar alrededor de 750.000 euros. La Xunta supeditó su apoyo económico a la previa catalogación como BIC del parque.