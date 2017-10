Una oleirense recibe el Premio Extraordinario de Fin de Carrera de la Xunta

Una antigua estudiante del instituto María Casares, Marta Maceira Domínguez, acaba de recibir el Premio Extraordinario de Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia. Maceira, vecina de Santa Cruz, cursó Secundaria y Bachillerato en el María Casares de 2006 a 2012. Finalizó sus estudios de grado en Terapia Ocupacional en la Universidade da Coruña y el mes que viene presentará su trabajo de fin de máster sobre salud mental, especialidad en la que quiere trabajar.

"Tenía matrícula de honor del Bachillerato y en la carrera saqué varias pero no sabía que existían estos premios y me sorprendió porque me llamaron un día de la Universidad para que me presentase a sus premios y me impulsó después a optar a los de la Xunta. Te dan un certificado y una dotación económica. El premio de la Universidad incluye la devolución de la tasa del título. Es un premio que te puede abrir puertas cuando aún no tienes experiencia laboral", explicó Marta Maceira.