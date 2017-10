El Gobierno local de Sada lleva otra vez a pleno las obras que tumbaron PP y PDSP

El Gobierno local de Sada intentará aprobar a la segunda un modificación de crédito para acometer diversas obras de arreglos de camino y reforma de los parques infantiles con cargo al remanente de tesorería. Los trabajos fueron rechazados por PP y PDSP en el último pleno por supuestas carencias en el expediente elevado a pleno, como la ausencia de memorias de las obras.

El Ejecutivo municipal pidió durante al interventor al pleno que aclarase si el expediente estaba o no completo, a lo que el habilitado nacional respondió que sí, que lo que se elevaba a aprobación era la determinación del gasto, no la contratación de las obras.

La respuesta no convenció a la oposición, especialmente al PP, que no solo criticó la ausencia de informes y memorias en el expediente, sino que acusó también al Gobierno de pretender dilapidar el remanente con obras no prioritarias.

El Ejecutivo dio ayer más detalles de los trabajos que pretende acometer. El Gobierno informó ayer que pretende destinar 248.000 euros a renovar íntegramente el parque infantil del paseo marítimo, que pretende ampliar con quince nuevos aparatos de juego, algunos de ellos dirigidos especialmente a pequeños con movilidad reducida. El proyecto incluye también la sustitución del actual pavimento.

El modificativo de crédito incluye también una partida de 25.000 euros para mejorar el parque del puerto situado bajo el muro de Fontán. La obra incluye la reparación de algunos de los elementos de juego y la habilitación de una zona de calistenia (disciplina de entrenamiento que consiste en hacer ejercicio con el propio peso corporal).

El Gobierno pretende dedicar parte del remanente de tesorería para financiar unas obras de mejora en 27 caminos en ocho parroquias.