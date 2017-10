Los días 1 y 3 no habrá recogida de basura en los Ayuntamientos del Consorcio

El Consorcio As Mariñas informa de que, con motivo de la festividad de Todos los Santos y de San Martiño de Porres, patrón de los barrenderos, y según refleja el convenio colectivo en vigor para el centro de trabajo de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras en el ente comarcal, Cespa, en As Mariñas, los próximos días 1 y 3 de noviembre no habrá servicio de recogida de residuos urbanos en los nueve concellos que integran el consorcio. El próximo jueves, día 2, el servicio se realizará de manera habitual.

El ente supramunicipal informa también de que los puntos limpios del Consorcio As Mariñas, así como las oficinas de Cespa en Bergondo, permanecerán cerradas el día 3 de noviembre, además del 1 que ya es festivo.

El Consorcio negó ayer que la comarca vaya a estar sin servicio del 31 de octubre al 4 de noviembre, como denunció el alcalde de Oleiros en su turno de intervención en la radio municipal. El regidor avanzó que pediría explicaciones ante lo que consideraba un "escándalo" y pidió a los vecinos que no bajasen la basura el día 31.