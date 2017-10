El Concello pide no tirar basura martes y jueves de noche

El Concello de Oleiros recomienda a los vecinos no bajar la basura en las noches del martes o el jueves para evitar la acumulación de residuos en las calles, dado que el miércoles y el viernes no habrá servicio de recogida. El Consorcio As Mariñas comunicó a los concellos que, de acuerdo al convenio, no se recogerá la basura el día 1 por el día de Todos los Santos ni el día 3 por ser el patrón de los barrenderos.