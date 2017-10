La Xunta constata la "fuerte regresión y degradación" de un hábitat prioritario de Aranga por la actividad forestal

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio emitió recientemente un informe en el que alertaba del daño que ha provocado a las Brañas do Deo por la plantación de eucaliptos. La Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental inspeccionó la zona a raíz de una propuesta de modificación del plan general planteada por el Ayuntamiento de Aranga. Los técnicos autonómicos comprobaron in situ que en los últimos años se había extendido la actividad forestal a esta zona y provocado "una fuerte regresión y la degradación de buena parte de los hábitats de interés" a causa de "las intensas rozas mecanizadas y plantaciones forestales", según consta en el informe.

Los técnicos autonómicos destacaban en su memoria en que As Brañas do Deo forma uno de los complejos de turberas y brezales húmedos más singulares de Galicia, destacando la presencia de hábitats prioritarios (como se denomina a aquéllos que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE). Este enclave de Aranga da cobijo además a varias especies amenazadas o en peligro de extinción.