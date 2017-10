El vía crucis para entrar a Sabón

Los conductores que entran al polígono de Sabón cada mañana tienen que armarse de paciencia para llegar a sus trabajos debido al atasco que se forma en el principal acceso, la avenida de la Diputación. Ni la reforma de la rotonda de Sabón que ejecutó la Xunta -mejoró la fluidez en el resto de viales del entorno, no así en el polígono- ni el corte de tráfico que realiza el Concello para dar un acceso directo a Inditex han conseguido acabar con las retenciones en el polígono en las horas punta.

El atasco suele formarse entre las 9.00 y las 10.00 horas. La avenida de la Diputación se convierte en un embudo incapaz de absorber el tráfico que quiere acceder a Sabón. Los coches llegan a la avenida de la Diputación y se encuentran con un tramo de tres carriles (dos de entrada y uno de salida) que termina a la altura de Inosa. A partir de este punto solo hay un carril por sentido, con lo que la mayoría de los conductores se quedan en el carril izquierdo.

No hay ninguna solución a corto plazo para acabar con estas retenciones en la avenida de la Diputación, de titularidad del Concello. La Xunta realizó un estudio de tráfico en el verano, pero no ha habido ningún avance. El alcalde, Carlos Calvelo, explica que el Gobierno gallego "no se ha puesto en contacto" con el Concello por ahora. "Falta que nos den los datos. La idea es tras ese estudio ver las distintas posibilidades", asegura el regidor.

El parche que el Concello aplica desde 2016 es convertir en una vía de sentido único la avenida de la Diputación en el tramo que va desde la avenida de Amancio Ortega hasta la ITV. Lo hace de 9.00 a 10.00 horas. Esta medida ha aliviado el tráfico levemente a la altura de la sede de Inditex, pero no en el resto de la avenida de la Diputación.

El corte no ha estado exento de polémica. Varios vecinos de Arteixo han criticado que se cierre parcialmente el principal vial del polígono para favorecer la entrada de los trabajadores de Inditex y los residentes deban dar un rodeo por la avenida Finisterre o por el polígono. Incluso una vecina, en marzo, se hartó del corte de tráfico que realiza el Concello y decidió, a modo de protesta, quitar las vallas para después acceder con su coche a la carretera desde la rotonda de la ITV. Fuentes policiales señalan que este corte de tráfico fue una "propuesta municipal" y no de Inditex. También indican que son los agentes los que cierran la avenida de la Diputación, aunque luego se van del lugar, y que esta medida tiene como objetivo mejorar la fluidez de todo el tráfico del polígono y no solo la de los empleados de Inditex.