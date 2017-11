El Superior fija una indemnización añadida de 15.000 euros por una expropiación

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado en parte el recurso de los titulares de una finca afectada por una expropiación en el concello de Culleredo, dentro de una obra de Gas Galicia para la instalación de un gaseoducto para dar servicio a Carral, que afectó también a superficie cullerdense y del concello de Cambre. El fallo fija una "reparación añadida" de 14.800 euros por el "considerable demérito por el hecho de la pérdida total de edificabilidad que se produce a consecuencia de la expropiación" en la parte no expropiada de la finca, que tenía clasificación de urbana de núcleo rural y la condición de urbanizada, detalla la sentencia, que no es firme y contra la cual cabe interponer recurso de casación.

El Superior revoca el acuerdo del jurado de expropiación de marzo de 2015, que fijaba un justiprecio de menos de 3.000 euros, y estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por los propietarios de la finca, al admitir que existe afección a la finca no expropiada, mientras que rechaza los argumentos del recurso para cuestionar el precio fijado por la parte de finca expropiada. Para la indemnización fijada en inicio se tuvo en cuenta que "en el acta previa a la ocupación se indicaba que el 50% de la servidumbre de paso y el 70% de la superficie de ocupación temporal estaba afectada por la servidumbre después que esa superficie coincidente con el paso aéreo de la línea eléctrica preexistente, al que el gaseoducto discurría paralelamente", por lo que el jurado "entendió después que esa superficie coincidente con el paso aéreo de la línea eléctrica no podía ser aprovechada como urbanizado y debía tener la consideración de rústica, por lo que había que concluir que se encontraba en situación de rural", recoge el fallo. La sentencia señala que la pretensión de los propietarios, que habían reclamado sin éxito que se expropiara la finca entera, "radicó desde el principio en el importante perjuicio y demérito que se producía en el resto no expropiado de la finca". Alegaron que quedaba "cruzada de norte a sur y dividida en dos en la zona media" por el gaseoducto y "absolutamente privada de t odas sus posibilidades edificatorias a ambos lados", pese a que el propio jurado [de expropiación] reconoció que tenía la condición de suelo urbanizado con todas las posibilidades edificatorias.