O Concello de Oleiros volta o día 18 coas actividades do programa 'Apego'

O próximo sábado día 18 retómanse as actividades do programa Apego ao que está adherido o Concello de Oleiros, de fomento do galego dende a nenez. Haberá na Fábrica unha sesión de experimentación para bebés de 0 a 3 anos, e tamén monicreques e música. O día 17 estará Magín Blanco co seu novo espectáculo.