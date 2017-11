El Ejecutivo municipal contratará la mejora de las Casas do Pobo de Iñás y de Nós

El Gobierno local inició los trámites para contratar las obras de mejora de las Casas do Pobo de Iñás e Nós, para lo que dispone de un presupuesto de unos 50.000 euros. Está previsto que los trabajos comiencen el próximo mes de diciembre. En la Casa do Pobo de Iñás se cambiarán las puertas y ventanas y se pintará el interior. En el caso de la Casa do Pobo de Nós se cambiarán las puertas de la zona de bajada y también las ventanas.