El alcalde de Sada renuncia a su puesto en la junta directiva del GALP

El alcalde de Sada, Benito Portela, ha notificado al Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur (GALP) su renuncia a representar al Concello de Sada en la junta directiva. El regidor funda su dimisión en las supuestas anomalías en las bases para la contratación de un gerente y un técnico, contra las que el Concello alegó sin éxito al entender que incumplían los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Benito Portela ya había avanzado que renunciaría al puesto y dejaría a la junta directiva del GALP sin representación del Concello de Sada si la entidad mantenía la entrevista personal y permitía que una empresa privada conformase el tribunal de selección. "El Concello de Sada, como ya anunció reiteradamente, no va a ser cómplice de las reiteradas vulneraciones de los estatutos y del convenio del GALP firmado con la Consellería do Mar", recalca el regidor en su escrito de renuncia, en el que advierte nuevamente que la "situación no se ajusta a la legalidad vigente en materia de acceso a un puesto de trabajo financiado con dinero público.

La salida del Concello de Sada de la junta directiva del GALP pone fin a meses de tiras y aflojas, después de que la entidad se viese obligada a suspender el proceso selectivo tras obtener la mayor puntuación una edil del PP pese a que las bases no permitían optar al puesto a cargos electos (la concejala dimitió poco después). Las irregularidades en ese proceso desembocaron en un procedimiento penal tras llevar el PDSP el caso a Fiscalía, que vio indicios de prevaricación.