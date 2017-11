El BNG culpa al PP de la urbanización de Fadesa en Miño

El Bloque de Miño considera que el "culpable de la estafa" de lo sucedido con la urbanización de Fadesa y los expropiados es "el PP y no los vecinos que no deben pagarlo". La formación afirma que, después de la sentencia del Supremo que condena al Concello a pagar en muchos casos un 25% más a los expropiados, el Concello debe dejar de pleitear contra los vecinos para no pagar y buscar una salida a la situación. Añade que "hay responsables de esta situación, que votaron a favor de decisiones urbanísticas que llevaron a Miño a la situación que tiene hoy y que aún hoy siguen el Gobierno", aseguran.