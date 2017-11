La Xunta agiliza los trámites de la urbanización de 27 viviendas en A Ferrala en Oleiros

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha agilizado la tramitación de una urbanización de 27 viviendas en A Ferrala, un núcleo cercano a Santa Cruz en Oleiros, al decidir no someter el proyecto al trámite de evaluación ambiental estratégica. La Xunta considera que esta actuación no tendrá impactos y porque seguirá la tipología de la zona: serán 23 casas unifamiliares (bajo y una planta) y un bloque de cuatro pisos (bajo más dos).

Este sector de suelo urbanizable no delimitado está promovido por propietarios de la zona. Se prevén 25.000 euros en indemnizaciones por derribos y 58.000 euros que pondrán los propietarios para contribuir a ejecutar los equipamientos.