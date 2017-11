Animalistas critican al Concello por no implicarse con la protección animal

La Asociación Animalista Libera considera que el Concello de Arteixo "no se está implicando lo suficiente" en la política de protección animal. La entidad explica que la actual ordenanza de posesión y custodia de animales de compañía presenta "graves carencias" que deberían ser solventadas. El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que la ordenanza "se adapta perfectamente" a las normativas autonómicas y estatales que están en vigor. También afirma que el Concello se adaptará a la nueva Ley de Bienestar Animal que entrará en vigor.

Los animalistas también muestran su preocupación por la salida de Arteixo del Consorcio As Mariñas, que en la actualidad gestiona el servicio de recogida de animales abandonados, y por no tener noticias sobre "qué servicio o tipo de acciones" realizará el Concello. El alcalde responde que se licitará un contrato para retirar animales abandonados y muertos que será "más avanzado" que el del Consorcio As Mariñas. También relata que el Concello primará a las empresas que no realicen sacrificios de animales. "El pliego recoge el problema de los gatos", indica el alcalde.

Libera asegura que "Arteixo no debería hacer oídos sordos a la necesidad de abordar una nueva ordenanza sectorial". Los defensores de los animales señalan que el Concello debería actualizar su ordenanza de posesión y custodia de animales porque "podría servir para incluir las demandas vecinales que se vienen reproduciendo en los últimos años".

La asociación animalista aboga por la creación de zonas de esparcimiento en el municipio. "Hay cada vez más animales domésticos", asegura la entidad. Por otro lado, Libera recuerda que Arteixo "solo ha desarrollado una campaña de sensibilización" desde el año 2015.