Los concellos de la comarca deben reducir este mes un 10% su uso de agua no esencial

Los ayuntamientos que se abastecen del río Mero, el Mandeo y de los sistemas de la ría de A Coruña y Betanzos deben conseguir que, en lo que queda de mes, se reduzca su consumo de agua no esencial en total en un 10%, según informó ayer el director de Augas de Galicia, Roberto Martínez, a los afectados por esta medida. La decisión se aplica a los concellos de A Coruña, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Mesía, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado, que ya han empezado a emitir bandos municipales para solicitar a la población que haga un uso más responsable de los recursos, como por ejemplo, poniendo el lavavajillas y la lavadora siempre llenos.

Los concellos que todavía no hayan publicado esta información lo harán en los próximos días, tal y como acordaron en la reunión de ayer con Augas de Galicia, centrada en combatir los efectos de la alerta por sequía.

Martínez instó también a los ayuntamientos a que faciliten los datos de sus usos y consumos de agua para saber en qué porcentaje puede colaborar cada uno a que se consiga el objetivo de rebajar un 10% el consumo no esencial. Hizo un llamamiento especial al Concello de A Coruña, por su gran consumo, y por su capacidad para ajustar el uso industrial del agua.

"Hay que identificar a los grandes consumidores de agua industrial para ver dónde se deben hacer los esfuerzos que permitan conseguir el objetivo fijado", explicó ayer el director de Augas de Galicia. Actualmente, los embalses tienen de media un 15% menos de agua que en otros años en los que las lluvias no se hacían esperar tanto. La Xunta asegura que el abastecimiento a la población está garantizado, pero advierte de que los recursos no son ilimitados, por lo que no descarta tomar otras medidas en caso de que se agrave la situación. Fuentes de Emalcsa -la empresa municipal de aguas de A Coruña- explicaron ayer a este diario que la ciudad ya se adelantó a las medidas solicitadas por la Xunta, ya que publicó su bando el 16 de noviembre, y en él alerta de que el Concello restringe el uso de agua para fuentes ornamentales y también el baldeo de las calles para su limpieza, entre otras medidas de ahorro de agua.

Durante la próxima semana, los concellos mantendrán reuniones para ver cómo afectan las medidas de reducción del uso del agua y si es necesario que se amplíen para conseguir mantener en los embalses ese 10% de agua comprometido. Otros concellos, como Culleredo y Paderne también han solicitado a sus vecinos que hagan un uso responsable de los recursos, por lo que les solicita que, si tienen averías que ocasionen fugas en sus viviendas, las arreglen de inmediato, para evitar que se malgasten las reservas existentes.