El Consorcio aprueba la salida de Arteixo, que se hará efectiva el 31 de diciembre

El Concello de Arteixo ya tiene vía libre para abandonar el Consorcio As Mariñas. El pleno de la entidad aprobó ayer la propuesta sobre la cuota de liquidación con el voto a favor de ocho de los nueve ayuntamientos presentes en la sesión. El alcalde de Sada se abstuvo en la votación. El acuerdo que se aprobó establece inicialmente que el Ayuntamiento de Arteixo deberá recibir 1,1 millones de euros por abandonar la entidad, pero en la misma jornada de ayer se acordó introducir una modificación a la propia propuesta. La cifra queda finalmente en aproximadamente 900.000 euros, según confirmaron diversas fuentes a este diario.

La cuota de liquidación que el Consorcio aprobó ayer es provisional, ya que ahora la concesionaria del servicio de basuras, Cespa Ferrovial, podría poner una reclamación patrimonial. El presidente del ente comarcal, José Antonio Santiso, explicó que se acordó crear una comisión que analice "la reclamación que va a presentar la concesionaria, que va a ser negativa para Arteixo".

La propuesta inicial que fijaba la cuota en 1,1 millones de euros la había elaborado una comisión mixta integrada por políticos y técnicos del Consorcio y del Concello. Varias fuentes confirmaron que el Consorcio decidió modificar ayer a última hora la cifra acordada por la comisión e introducir una amortización de 200.000 euros, que redujo la cifra total a unos 900.000 euros.

El pleno aprobó la cuota provisional y que el Consorcio "no abone cantidad alguna" al Concello de Arteixo "hasta el resultado de las liquidaciones complementarias y definitivas" que se calcularán una vez la concesionaria de la basura ponga una reclamación al cambiar las condiciones del contrato que firmó con el Consorcio. El organismo también dio luz verde a que "la fecha de separación del Concello de Arteixo sea efectiva el 31 de diciembre de 2017" y a "no establecer despidos en el personal del propio Consorcio". También recibió el visto bueno de los presentes.

La marcha de Arteixo se aprobó con el voto de ocho de los nueve asistentes al pleno. Solo el alcalde de Sada, Benito Portela, se abstuvo. El regidor sadense aclaró que no votó a favor debido a que "cambiaron las cifras -de la cuota de liquidación- a última hora" y que no tuvo tiempo a analizarlas. "El Concello de Sada no quería inmiscuirse en la autonomía del Concello de Arteixo", aseguró Portela al acabar el pleno.

Los representantes de los nueve ayuntamientos que forman el Consorcio en la actualidad acordaron estos cambios en una comisión previa a la celebración del pleno. Fue una sesión tensa y bronca. Los cambios de última hora y una discusión sobre la cuota definitiva que le corresponde a Arteixo por abandonar el organismo -la concesionaria del servicio de basuras del Consorcio, Cespa Ferrovial, deberá poner una reclamación patrimonial- provocaron el enfado del alcalde, Carlos Calvelo. "Vamos a acabar todos en el juzgado", aseguró muy alterado el regidor en esa sesión previa.

Finalmente el regidor arteixán aceptó los cambios y votó a favor en el pleno que se celebró a continuación. El regidor optó por explicar su decisión tras acabar la sesión. Simplemente afirmó que "el alcalde de Arteixo lo que tiene que hacer es morderse la lengua". El presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, atribuyó el enfado de Calvelo a "circunstancias personales" del alcalde. Por otro lado, recordó que Arteixo "no se podría marchar" si no hubiera recibido el visto bueno del Consorcio.

Transición para la basura

El Consorcio y el Concello acordaron que haya un periodo de transición de entre cuatro y seis meses en el servicio de recogida y tratamiento de basura una vez se consume la salida de Arteixo. En este periodo coexistirán los dos sistemas de tratamiento y recogida de residuos.

Una vez aprobada la cuota, el Gobierno local arteixán podrá avanzar en la puesta en marcha del nuevo servicio de basuras. Arteixo debe abordar cuántos trabajadores contratará para realizar el servicio. Lo que sí ha cerrado el Gobierno local por el momento es la compra de 1.277 contenedores y cinco camiones de basura. El Concello instalará nuevas isletas de cinco contenedores, en la que habrá un depósito exclusivo para plástico.