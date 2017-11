La Diputación asume su "responsabilidad política" de devolver el pazo de Meirás

Tal día como ayer falleció en 1975 Francisco Franco pero su influencia permanece. La pervivencia del franquismo cuarenta años después de la muerte del dictador fue una conclusión unánime de los ponentes en la jornada El franquismo después de Franco, celebrada ayer en el Parlamento Europeo en Bruselas, a iniciativa del BNG junto con Bildu, Compromís y ERC. En esta jornada, dirigida a internacionalizar esta situación que se vive en España, también Cataluña fue protagonista, con el apoyo de políticos y responsables de entidades participantes de Valencia, País Vasco y Cataluña al Gobierno catalán destituido.

Los nombres de Franco y del pazo de Meirás se oyeron ayer en el Parlamento Europeo. Antes de iniciarse la jornada se exhibieron ante la entrada del Parlamento Europeo pancartas con lemas como Devolución Pazo de Meirás, Ilegalización Fundación Franco o Europa no calles ante la impunidad. El Bloque, en esta iniciativa en Bruselas con la participación de políticos, investigadores, profesores, politólogos y miembros de entidades de memoria histórica, aprovechará para presentar una denuncia ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara contra la Fundación Franco.

Las intervenciones de Carlos Babío y Manuel Lourenzo, que el próximo día 28 presentarán en A Coruña el libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, no pudieron realizarse, al igual que la del profesor de Historia de Santiago Emilio Grandío, al programar la Eurocámara por sorpresa y en la misma sala un acto no previsto, por lo que los participantes prácticamente fueron invitados a salir. Sin embargo, ofrecieron su intervención en la cafetería. Ahí el exconcejal de Sada y miembro de la Comisión pola Memoria Histórica, Carlos Babío, recalcó que no fue una donación y cómo se amenazó con meter en listas negras a los que no contribuyesen a comprar el pazo.

El exalcalde de Sada por el BNG Abel López Soto, durante cuyo mandato impulsó la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural que permitió abrirlo al público cuatro veces al mes, destacó cómo su predecesor, Ramón Rodríguez Ares, tenía siempre en su despacho un cuadro de Franco. López rechazó totalmente que se expropie el pazo, que se le pague de nuevo a los Franco.

"Existe un vigoroso franquismo en nuestros días", subrayó en su intervención el presidente de la Fundación Alexandre Bóveda y profesor de Historia de la Universidade da Coruña, Uxío Breogán Diéguez. Solo "la efectividad del programa de los golpistas y las múltiples complicidades" pueden explicar la "impunidad" de los franquistas.

La vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, relató ante los europarlamentarios la iniciativa que ha impulsado el ente provincial, la creación de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, y les explicó cómo este verano la Fundación Franco declaró públicamente que va a abrir este Bien de Interés Cultural para exaltar la figura del dictador. "Es nuestra responsabilidad política devolver lo que ayudamos a robar" afirmó Goretti Sanmartín en referencia a que la Diputación ayudó a recaudar fondos para donar el pazo a Franco.

"Estamos aquí rearmándonos porque lo que viene asusta. Cómo se puede analizar en pleno siglo XXI en Europa un atentado a los derechos humanos", destacó en su intervención el profesor de Historia de la Universidade de Santiago y uno de los responsables del Proxecto Nomes e Voces, Antonio Míguez.

El prestigioso catedrático de Ciencias Políticas de la UNED Ramón Cotarelo, que comenzó enseñando los centenares de placas, monumentos, nombres de calles y otros vestigios franquistas que aún están en pie hoy en día, declaró que en España aún existe un "capitalismo corrupto por trincadas y privilegios", un "nacionalcatolicismo" con una Iglesia que es "la mayor terrateniente de España, con más riqueza que antes de la desamortización de Mendizábal".

En Valencia acaban de aprobar una Ley de Recuperación de la Memoria Histórica y el secretario de Justicia de la Generalitat, Ferrán Puchades, subrayó sus principales líneas: realizar un censo de víctimas de la dictadura y la Guerra Civil, un mapa de localización de fosas comunes y la identificación de cadáveres y su exhumación, informar y asesorar a las familias de las víctimas, garantizar el derecho a su reparación y un régimen sancionador a los que realicen propaganda de regímenes fascistas.

"Sabemos cuándo empezó el franquismo pero no cuándo acaba", indicó Iñaki Egaña, presidente de Euskaltel Memoria Fundazioa. "El silencio es la mejor herramienta del franquismo. Hay 114.000 ejecutados que yacen como perros. Tenemos que dejar de ser la vergüenza de Europa", expuso el periodista Juan Miguel Baquero, especialista en Memoria Histórica. "En España no hubo ruptura política, solo ruptura de la memoria, y así se vuelve a repetir siempre", advirtió Josep Huguet, presidente de la Fundació Josep Iria y exconsejero del Gobierno catalán.

El historiador Josep María Solé declaró: "Es clara la situación de golpe de estado de derecho constitucional". Josu Ibargutxi, miembro de la plataforma Goldatu de derechos humanos de presos y represaliados vascos de la dictadura franquista, abogó por "generar un tsunami contra esta impunidad que aún se mantiene para eliminar la Ley de Amnistía" y crear una "fiscalía especial para juzgar" el franquismo como se ha hecho en otros lugares. "Yo estuve nueve años en prisión durante el franquismo y hoy hay nuevos prisioneros catalanes por defender el derecho a la libertad de los pueblos, esto hoy se mantiene igualito", agregó.