Más protección para el río Abelleira

La plantación de eucaliptos y los vertederos incontrolados amenazan el Espazo Natural de Interese Local Río Abelleira, en el municipio de Carral. Este entorno natural fue declarado ENIL en febrero de 2017 por la Xunta, un reconocimiento supeditado a la presentación de un plan de conservación por parte del Concello, que deberá aportar fondos para su gestión y conservación.

No ha transcurrido ni un año desde su declaración provisional como espacio natural protegido y ya han saltado ya las primeras alertas. El BNG denunció durante la pasada semana la plantación de eucaliptos en la zona de los molinos de Costa da Egoa, que el plan general (todavía en redacción) clasifica como suelo rústico con una serie de limitaciones, como la de permitir únicamente la plantación de especies autóctonas.

Los nacionalistas advierten de que la plantación de eucaliptos supone una amenaza para los valores que motivaron la declaración de ENIL, en concreto para el bosque de ribera bien conservado y los ejemplares de castaños centenarios que alberga.

Los eucaliptos no es la única amenaza para este enclave natural y su entorno. Al menos, eso denunció ayer el BNG de Carral, que difundió varias fotografías de vertederos incontrolados a lo largo de la carretera que conduce al ENIL e, incluso, del alrededor de la zona habilitada como merendero.

El Concello de Carral aclaró ayer que no es competencia de los consistorios velar porque no se produzcan vertidos ilegales y destacó que, a pesar de ello, en el último año ha eliminado cinco depósitos localizados en el municipio. El Gobierno local no se ha pronunciado sobre la plantación de eucaliptos denunciada por el BNG e incide en la necesidad de revisar las condiciones que establece la normativa urbanística en vigor para las fincas antes de tomar ninguna determinación.

El BNG reclamó ayer medidas inmediatas para evitar daños en este entorno protegido y criticó el "lamentable estado de conservación" del enclave cuando todavía no se ha cumplido un año de su declaración como ENIL. Los nacionalistas criticaron que se empleen fondos europeos para la conservación del medio ambiente del patrimonio cultural en adquirir señalización mientras se permite "que se degrade el entorno con la plantación de eucaliptos". Los nacionalistas aprovecharon también ayer para reclamar al Concello que ejecute mejoras en los accesos a los molinos y alertaron de que las barandillas "en mal estado" suponen un "peligro para los visitantes".