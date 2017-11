Chapas realizadas por el alumnado

El Centro de Información á Muller de Curtis ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia machista en los centros educativos de Curtis, Vilasantar y Sobrado. El alumnado ha realizado chapas con sus lemas, como Si el amor aprieta no es tu talla; Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran; o Control no es amor. Los escolares se han encargado también de elaborar los carteles que distribuirá el CIM de Curtis por los municipios para concienciar contra el maltrato. El ganador representa a varias mujeres que asoman del interior de una boca bajo el eslogan Mujer, no me gusta cuando callas. La campaña escolar continúa hoy con la lectura de un manifiesto y varias poesías.