Intervención alerta del exceso en nuevas plazas y en retribuciones del personal

El interventor municipal de Oleiros ha informado sobre la propuesta de presupuesto para 2018 que llevará el Gobierno local al pleno de la próxima semana para su aprobación, y que asciende a 28 millones de euros. Subraya que es un presupuesto sin déficit contable inicial, ajustado a la normativa en su estructura y bases de ejecución y en su nivelación presupuestaria. Sin embargo, alerta de que incluye la creación de cinco plazas de agente de Emergencias y Protección Civil, lo que contraviene la Ley de Presupuestos Generales del estado para 2017 sobre incorporación de nuevo personal, que debe ajustarse a la tasa de reposición de efectivos.

El departamento de Recursos Humanos informó de que una plaza se crea por la jubilación de un alguacil-portero, que se asimilaba al área de Emergencias, y otra plaza se crea en aplicación de la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal del 90% prevista en la ley para determinados sectores de actividad, al existir tres trabajadores en este servicio con contrato laboral ininterrumpido en los tres años antes de 2016.

Sin embargo "no se indica nada en relación a la otra plaza que se crea", según precisa el interventor, y además dicha tasa adicional para estabilización del empleo que se alude "no es de aplicación a plazas de seguridad y emergencias", por lo que solo podría crearse una plaza en Emergencias, no tres.

Este funcionario también alerta, al igual que otros años, del exceso de la cantidad que el Gobierno local destina a los complementos específicos de algunos trabajadores, porque el límite legal está en un 75% y en el presupuesto de Oleicos se llega al 84,02%. Respecto a las retribuciones complementarias, también en este presupuesto vuelve a resaltar que se consignan de forma individual diversas cantidades en concepto de productividad, lo que va en contra de un real decreto, pues es competencia del pleno determinar una cantidad "global" para destinarla a complemento de productividad de los funcionarios.

Respecto al capítulo de inversión del presupuesto destaca que de los 5,6 millones consignados, 2,2 millones, el 40%, se financia con la venta de suelo municipal, lo que podría repercutir negativamente en la Tesorería si no se cumple esta expectativa (ya sucedió otros años).