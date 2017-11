"Lo que más me dolía es que en el Consorcio hubiera concellos de primera y de tercera"

El Concello de Arteixo acaba de cerrar su marcha del Consorcio As Mariñas tras varios meses de negociaciones. Su alcalde, Carlos Calvelo, justifica que el servicio de basuras que realiza el ente comarcal en Arteixo es "nefasto" y que en otros ayuntamientos la situación es opuesta. Este fue uno de los motivos que le llevó a tomar la decisión de abandonar la entidad, según relata Calvelo. Ahora el Concello debe definir por completo su nuevo modelo. El alcalde asegura que la primera opción es tratar los residuos orgánicos e inorgánicos en la planta de Nostián, ya que está muy cerca de Arteixo

- Se acaba de consumar la salida de Arteixo del Consorcio, ¿cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abandonar la entidad?

-El servicio no era de calidad y el precio era desproporcionado. No cumplía los requisitos de reciclaje, de funcionamiento ni de las nuevas directrices europeas. Todo el mundo en Arteixo éramos conocedores de las deficiencias de este servicio. No entendíamos por qué había concellos en el Consorcio con un servicio de primera y un concello como Arteixo con un servicio de tercera categoría. Siempre transmitimos que no podía ser que unos ayuntamientos estuvieran muy beneficiados en el servicio y otros olvidados con un sistema nefasto que no funciona. Con carencias graves en el servicio, falta de recogida, falta de atención y estado lamentable de los contenedores.

- ¿No se podía haber arreglado eso con diálogo con el Consorcio?

-Lo primero que dijimos siempre en el Consorcio es que había que hacer un replanteamiento. Nuestro modelo se adapta más a las directrices europeas. Les dijimos que no tenía sentido que un consorcio con siete millones y medio de remanente tuviera el recibo a 126 euros. Lo que más me dolía es que en el Consorcio hubiera ayuntamientos de primera y de tercera.

- ¿Por qué plantean esto en 2015 si gobiernan desde 2011?

-Cuando llegamos en el 2011 empezamos a analizar los distintos problemas que tenía el Ayuntamiento. En el primer mandato tuvimos que resolver el tema del agua. El tema del agua fue una experiencia positiva. Asumir ese servicio como municipal mejora los resultados. Ese trabajo nos llevó en un segundo mandato a abordar lo que mantenemos como una idea importante en Arteixo, que a lo mejor no comparten otros concellos, que piensan que las empresas privadas realizan mejor los servicios. Pues no, nosotros apostamos por los servicios públicos. El control directo de los servicios queda en manos del Concello y no de empresas privadas.

- ¿Salir del Consorcio tendrá repercusiones económicas negativas para el Concello?

-Entendemos que no.

- ¿Los números dan para equilibrar el servicio?

-En los estudios económicos sí que dan los números para producir esa rebaja importante de 126 euros a 98. Es verdad, basamos nuestro servicio en los porcentajes de reciclaje y en la implicación de los vecinos. Si nosotros somos capaces de gestionar el vidrio, va a generar ingresos al Concello. Lo mismo pasa con el cartón. Y también con el contenedor de envases ligeros.

- ¿El sistema depende mucho del reciclaje?

-Depende mucho de la concienciación de los vecinos. Sobre todo, de que los vecinos hagan un reciclaje mejor. Y de las directrices de reciclaje de Europa.

- ¿Saben dónde van a tratar cada fracción?

-Tenemos dos posibilidades: Sogama o Nostián. Hemos tenido reuniones con A Coruña para ver la posibilidad vía convenio de poder llevarla. Estaríamos dispuestos a llevar la basura a Nostián.

- ¿Y otra parte iría a Sogama?

-Lo que llevaríamos a Nostián sería el orgánico y el inorgánico. Nosotros valorizaríamos vidrio, papel y plástico. Tenemos abiertas estas dos posibilidades.

- ¿Y si las negociaciones con A Coruña no llegan a buen puerto?

-Pues tendríamos que ir a Sogama. Estamos interesados en Nostián porque nos acortan los recorridos y para no perjudicar en ningún momento a los trabajadores de la planta de Nostián.

- ¿Cómo queda el tema de los trabajadores del Consorcio?

-Vamos a hacer la creación de las plazas en nuestra RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Cinco trabajadores tienen la cláusula de retorno que nosotros vamos a ejercer y probablemente en los próximos meses dependiendo de la situación legal y de los informes jurídicos esperemos que no haya ningún problema con los trabajadores.

- ¿Cuántos serían en total?

-Once. Depende de cuestiones técnicas y legales.

- Dejando a un lado los cinco con cláusula de retorno, ¿el resto iría por procesos selectivos?

-Habría que ver la posibilidad legal que hay. Creamos las 23 plazas, cinco tienen cláusula de retorno, y tendríamos que ver cómo cubrir las siguientes plazas. Hay distintas posibilidades legales para que no haya problemas con los trabajadores de Cespa. Todo depende de los informes técnicos y la viabilidad legal de poder ejecutar estas actuaciones.

- ¿Cuáles son las posibilidades legales?

-Un proceso selectivo, prueba o puede abrirse alguna vía legal con nuevas modificaciones legales. Vamos a ceñirnos a lo que digan nuestros técnicos.

- El alcalde de Oleiros dijo que "Arteixo está actuando mal influenciado por determinados politiqueros que alguno ya se ve gerente de la empresa que va a crear Arteixo" y añadió que el alcalde "se tiene que preocupar de la tropa que tiene dentro".

-En política hay personas como Julio Sacristán que saben cuando tienen que marchar. Con todos mis respetos, el alcalde de Oleiros lleva muchos años y a lo mejor al estar tantos años en un concello está habituado a otro tipo de prácticas que no estamos habituados en Arteixo. Tantos años y esa edad tan avanzada que tiene Gelo, pues creo que hace que no responda con cierto sentido común y cierta realidad. Si él quiere usar esa excusa, es muy libre de hacerlo. Nosotros no lo compartimos. Sinceramente, yo le digo a Gelo que lo que creamos son plazas de camioneros y peones. No sé si habrá grandes universitarios en una plaza de peón y camionero.