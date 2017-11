La Diputación llevará el carril bici comarcal a Betanzos, Carral, Bergondo y Abegondo

Ampliará en 30 kilómetros el proyecto metropolitano anterior con enlaces en Cecebre

La Diputación pretende ampliar al red ciclista en la comarca y en toda la provincia. El ente provincial proyecta ampliar el carril bici metropolitano hasta los concellos de Betanzos, Abegondo, Bergondo o Carral; unir Santiago con Cerceda en una vía verde ciclista paralela a antiguas vías del tren y, ya fuera del área coruñesa, enlazar núcleos urbanos con sus faros en 11 municipios. Para la construcción de estas rutas ciclistas, solicitará financiación de la Unión Europea a través de una convocatoria de los fondos Feder, explicaron ayer a los medios el presidente, Valentín González Formoso; el diputado de Vías y Obras, José Manuel Pequeño, y el ingeniero y asesor del Gabinete de Presidencia, Pablo Couto, tras una presentación a alcaldes.

Los proyectos para ampliar la red ciclista se plantean en el marco de un plan director de movilidad sostenible, vertebrado en tres ejes: la ampliación del carril bici metropolitano, la vía verde de Santiago hasta Cerceda y la Ruta dos Faros. La ampliación del carril bici en la comarca busca dar continuidad a los tramos para que se pueda llegar en bici sin interrupciones hasta los concellos de Betanzos, Carral, Bergondo y Abegondo y a más puntos de Cambre que los ya previstos en la red comarcal. Las sendas tomarán como base caminos públicos y discurrirán en buena parte por la reserva de la biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. El carril bici metropolitano y los nuevos tramos se enlazarán junto al embalse de Cecebre, de donde saldrá un ramal hacia Guísamo y otro aprovechará el valle del río Barcés para llegar hasta Carral, pasando por varios núcleos de población de Abegondo, como Sarandóns. Este proyecto estaría compuesto por un total de 29,8 nuevos kilómetros.

La vía verde que llegará hasta Cerceda aprovechará las antiguas vías del tren, en desuso, para crear un itinerario de senderismo y cicloturismo de 36,5 kilómetros de longitud. En cuanto a la ruta de los faros, conectará once núcleos urbanos con estas torres y los tramos sumarán un total de 59,6 kilómetros de longitud. "Se apoyará en el Camino Francés de Santiago", apuntó Couto. El técnico incidió en la importancia de ampliar las sendas ciclistas y de darles continuidad. "En la actualidad los carriles bici fracasan porque faltan tramos. Hay que dar continuidad y homogeneizar la señalización", defendió el ingeniero carralés. Añadió que los sistemas de alquiler de bicicletas en las zonas por las que discurrirán estas sendas deberían "estar relacionados", por lo que aseguró que la Diputación va a "intentar que los concellos se pongan de acuerdo" para que los usuarios puedan realizar recorridos supramunicipales con bicis de alquiler sin problemas para cogerlas en un ayuntamiento y dejarlas en otro.

Calculó que, si a principios de año se comunica que se concede la subvención europea, después se redactarían los proyectos en un plazo de alrededor de un año y "en un bienio" deberían estar ejecutados los nuevos tramos proyectados.

El coste de realizar los proyectos planificados en los tres ejes asciende en total a 10,9 millones de euros, de los cuales, si se conceden los fondos Feder para todas las obras solicitadas, la Diputación aportaría 1,8 millones. El presidente provincial explicó que las ayudas europeas permitirían agilizar los tramos al facilitar la financiación de los trabajos, aunque garantizó que los proyectos se ejecutarán de todos modos. Añadió que, de hecho, pretende continuar en la línea de ampliar la red ciclista, que en la actualidad se concentra casi en su totalidad en las ciudades y núcleos más grandes, con una menor presencia en las zonas rurales.

"Creemos en el plan director de movilidad sostenible. Si no hay apoyo llevaremos un ritmo distinto, pero se hará. Y no va a acabar aquí", aseguró González Formoso, y añadió divertido: "Tiene que pasar por As Pontes [su concello]". Destacó que estas iniciativas rebajan contaminación y pueden atraer turismo.