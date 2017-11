Trabajadoras denuncian la precariedad del servicio de ayuda a domicilio de Betanzos

El BNG llevará hoy a pleno las quejas de empleadas y usuarios de este servicio

Las carencias del servicio de ayuda a domicilio de Betanzos llegarán hoy a pleno a través de una moción del BNG. Varias de las trabajadoras comparecieron ayer en rueda de prensa para denunciar las irregularidades en la prestación de este servicio de atención a mayores dependientes y desvelaron que Inspección de Trabajo ha impuesto ya varias sanciones a la concesionaria por incumplimiento de las condiciones laborales. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con responsables de la empresa adjudicataria, Tu mayor amigo, para recabar su versión.

Los sindicatos CIG y Comisiones Obreras han denunciado en varias ocasiones a la empresa y trasladado al Concello las carencias e irregularidades laborales en el servicio. No solo las trabajadoras y sus representantes han presentado quejas, también los usuarios y sus familias han dejado constancia por escrito de su malestar por el servicio y los constantes cambios en las cuidadoras.

Comisiones hizo pública la resolución de Inspección de Trabajo del pasado agosto de abrir expediente sancionador a la concesionaria por cuatro infracciones graves. El organismo del Ministerio de Empleo constató en una inspección celebrada el pasado mes de mayo que 15 de las trabajadoras estaban a tiempo parcial con una jornada inferior a las 25 horas preceptivas y que 22 de las empleadas a tiempo parcial prestaban servicios en jornadas partidas pese a que el convenio colectivo establece que deben ser continuadas. Inspección comprobó también que 23 trabajadoras que no fueron contratadas específicamente para prestar servicios en sábados y domingos trabajaron durante esos días y que la empresa no había pagado el plus de domingos y festivos que establece el convenio. Según recoge el informe, la concesionaria tampoco pagó el complemento por incapacidad temporal derivada de un accidente de trabajo que recoge el marco laboral.

La CIG también interpuso denuncias ante Inspección de Trabajo que han derivado en expedientes sancionadores, según explicaron ayer las trabajadoras reunidas en el local del BNG de Betanzos para denunciar la "precariedad" de un servicio del que no solo se resienten sus bolsillos, sino también a los usuarios, mayores en situación de dependencia. "En una semana les mandan tres o cuatro personas distintas", denuncian las empleadas, que advierten de los trastornos que suponen los constantes cambios en personas en situación de dependencia.

Aseguran que la empresa concesionaria "cambia todos los meses los contratos, incluido el salario base" y que no les abona desplazamientos, ni horas extra, ni los plus de domingos ni festivos. Las empleadas aseguran además que hacen tareas que sobrepasan las funciones reconocidas por contrato. "Administramos insulina, heparina, hacemos curas . Quieren que seamos enfermeras, pero nos pagan como a limpiadoras", critican siete de las integrantes de la plantilla.

El portavoz del BNG, Henrique del Río, elevará hoy a pleno las quejas de las trabajadoras. El nacionalista denuncia que en 2015 el pleno adjudicó el servicio a la actual concesionaria tras modificar el reglamento para "suprimir tres cuartas partes de los controles, que pasaron de ser bimestrales a bimensuales".

La formación defendió otra vez la gestión directa de este servicio de atención a mayores y criticó que el Concello solo tuviese en cuenta el factor precio a la hora de adjudicar el contrato". "Al tirar a la baja el precio, el servicio se resintió", lamenta Henrique del Río, que lamenta que el Gobierno local no haya intervenido pese a que las carencias en la prestación le fueron trasladadas en varias ocasiones por el propio personal de la concesionaria.