El Concello de Irixoa decreta cortes de agua por la sequía durante siete horas centrales del día

El Concello de Irixoa ha publicado un bando que entrará en vigor mañana 30 de noviembre en el que decreta cortes programados del suministro de agua entre las 11.00 y las 18.00 horas por la sequía. Este pequeño Ayuntamiento rural advierte en su comunicado de que el municipio se enfrenta a una situación de emergencia por la escasez de lluvia, insta a los vecinos a reducir su consumo de agua e informa de que establecerá un "servicio extra de vigilancia para que se cumpla estrictamente la normativa, denunciando y sancionando los usos incorrectos y abusivos".

Consultado por este diario, el concejal de Obras y Servicios, José Otero, explicó ayer que la medida afectará a unas trescientas viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas que están conectadas a la traída. El edil sostiene que el bajo nivel de los manantiales ha obligado a adoptar esta medida, que califica de extrema. "En todos los años que llevo como concejal nunca me había encontrado ante una situación así", asegura. El Ejecutivo local explica que el municipio se surte de manantiales y depósitos que están bajo mínimos y apunta a la posibilidad de realizar una captación al río Zarzo, una obra que por su envergadura precisaría de la colaboración de otras administraciones.

El corte de suministro ha cogido por sorpresa a la oposición. PSOE y BNG denuncian que se habían enterado "por las redes sociales" y critican al Ejecutivo municipal por tomar una medida "tan extrema" sin reunir antes a la Corporación local para valorar las alternativas. La portavoz socialista, María José Cal, no cuestiona la necesidad de realizar cortes dada la situación de alerta, pero expresa sus dudas por el horario escogido y advierte de los trastornos que provocará en los usuarios de ayuda en el hogar, vecinos y vecinas en situación de dependencia que durante esas horas reciben las visitas de las trabajadoras del servicio para ayudarles en las tareas diarias, como el aseo . "Se tenían que haber tomado medidas mucho antes para evitar llegar a este punto. Y el Gobierno local debía haber tenido en cuenta a la oposición, pero se ha limitado a aplicar el rodillo, como hace siempre. Nosotros no tenemos información de ningún tipo y tampoco los vecinos, el PP se ha limitado a colocar los bandos en las iglesias y en las marquesinas. No ha sido capaz ni de enviar una carta", lamenta la socialista, que avanzó ayer que exigirá explicaciones en el próximo pleno.

El BNG presentará una moción en la sesión plenaria para instar al Gobierno local a buscar nuevos manantiales que garanticen el suministro. Su portavoz, Rosa Rivas, alerta de los perjuicios que se derivarán de los cortes en el horario escogido. "Es una medida muy dura porque supone que en las horas centrales del día las explotaciones, los negocios y las casas van a estar sin agua. Esto supone un grave problema para las explotaciones y negocios de nuestro municipio".

El BNG lamenta la falta de previsión del Gobierno local. "Tenía que haber previsto esta situación hace meses, si se hubiesen tomado medidas antes a lo mejor no era necesario llegar a estos cortes de esta gravedad", sostiene su portavoz, que pide que "se valoren los casos excepcionales, como negocios que dependen del suministro, y se regulen con ellos otro tipo de medidas de ahorro". Los nacionalistas lamentan también los métodos empleados para informar del corte de suministro. "La información no está siendo como debiera en un asunto de tanta gravedad, colgaron carteles por el municipio pero el bando ni siquiera está colgado en la web", critican.

Obras de urgencia en Paderne

El Concello de Paderne celebrará hoy un pleno extraordinario para aprobar un modificativo de crédito que permita ejecutar en el mínimo tiempo posible obras para ampliar la red de suministro. Se tratan de trabajos para la captación en dos depósitos y la mejora de un tramo de la canalización. El alcalde, César Longo, no se plantea adoptar a corto plazo medidas tan drásticas como las de Irixoa, aunque tampoco oculta su preocupación. El regidor destaca que realiza controles a diario de los consumos y que ha realizado ya varios requerimientos a los vecinos para que adopten medidas de ahorro.