El Congreso reclama la recuperación del pazo de Meirás con la abstención del PP

Todos los grupos, salvo el PP, defienden que gestione las visitas el Concello de Sada

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó ayer con la abstención del PP una proposición de Unidos Podemos-En Marea transaccionada con el PSOE para instar a la Xunta iniciar los trámites pertinentes para recuperar el pazo de Meirás y encomendar al Concello de Sada la gestión de las visitas a este Bien de Interés Cultural. El Congreso reclamó también con la abstención del PP reclamar la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, que gestiona actualmente los itinerarios y que anunció hace meses su intención de utilizar este recurso para ensalzar la "grandeza" del dictador.

La propuesta de Unidos Podemos enmendada por el PSOE se aprobó con la abstención del PP, que se opuso a la iniciativa "por una cuestión de competencias". El diputado popular Miguel Lorenzo recalcó que el PP está de acuerdo en que el pazo de Meirás debe revertir al patrimonio público, pero sostuvo que debe ser la Xunta la que dé los pasos oportunos. "Todos queremos lo mismo, pero es competencia de la Xunta, que ya ha aprobado crear una comisión de estudio con expertos para analizar las fórmulas", sostuvo.

Prácticamente al tiempo que se producía este debate en el Congreso de los Diputados, la Consellería de Cultura envió una nota a los medios para anunciar la creación de esta comisión que deberá estudiar los mecanismos para recuperar el pazo de Meirás. Su constitución llega después de que el Gobierno gallego se negase a formar parte de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás creada por la Diputación de A Coruña y de la que forman parte unos treinta concellos, entre ellos Sada, y expertos de la universidad, historiadores y colectivos como la Comisión pola Memoria Histórica. La Xunta avanza que la comisión estará presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la USC y que contará con representantes de las tres universidades, de Asesoría Xurídica, Patrimonio, colegios de notarios, registradores y el Concello de Sada. El objetivo, dice, será "la realización de un estudio jurídico que analice las vías que permitan la integración del pazo de Meirás en el patrimonio público respetando la legalidad vigente y sin que implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia".

El PP se aferró precisamente ayer en el Congreso a la necesidad de respetar la legalidad vigente para rechazar la petición de que se ilegalice la Fundación Francisco Franco. "Ya no recordaba ni que existía esa fundación, se puso de moda recientemente", sostuvo el diputado popular, que quiso dejar claro que el PP "condenaba" sus declaraciones pero que insistió en que su ilegalización "tiene que ser por resolución jurídica" y que no podían seguirse "atajos". El PP fue el único partido que se opuso a que asuma la gestión de las visitas el Ayuntamiento de Sada y defendió que no le corresponde al Consistorio asumir el coste, sino a los propietarios.

El PP se mostró ayer más contundente en la defensa de el pazo de Meirás que en años anteriores en los que se negó a apoyar las propuestas para su recuperación. La formación ha dado el paso tras la creciente presión para exigir la devolución y las iniciativas que han puesto en marcha otras administraciones, como la Diputación de A Coruña. Los grupos de la oposición se mostraron con todo muchos más críticos. El diputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán Vello, instó a acabar con un "esperpento", una "obscenidad" y un "latrocinio". El socialista Guillermo Meijón instó a recuperar un "botín de guerra" y la diputada de Ciudadanos, Marta Rivera, calificó de "imperdonable" el comportamiento de la familia Franco en la gestión de las visitas al pazo.