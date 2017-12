El PSOE de Oleiros alega contra la subida de 16 tasas y dice que se calculó mal el IPC

El grupo municipal del PSOE de Oleiros presentó ayer alegaciones a la modificación de 16 ordenanzas fiscales aprobadas en el pleno del pasado mes de octubre y que suponen subidas en las tasas. El partido considera que estos incrementos suponen "una medida insolidaria e injusta para los vecinos y que no es necesaria para el sostenimiento del gasto público".

Los socialistas destacan además que "no está justificada en absoluto" esta subida "al no estar incorporada al expediente una memoria económica" que la justifique. Subraya que la ley actual impide revisar valores económicos en el sector público según índices como el IPC. Añade que el importe de las tasas no puede exceder el coste real o previsible del servicio o actividad. Alude a que al revisar tasas se deben hacer informes técnico-económicos sobre el valor de mercado o cobertura de costes del servicio, y no hizo ese informe. Recalca que las tasas de variación del IPC calculadas por el Concello "son erróneas y muy superiores a las reales".