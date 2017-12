Vecinos de Rialta piden un supermercado para no desplazarse hasta Santa Cruz

Residentes en la zona de Canide también lo quieren, ya que la urbanización lo incluía

Poco después de la una, bajan del autobús en la urbanización Rialta de Arillo un buen número de mujeres cargadas con bolsas de supermercados de Santa Cruz. "Aquí en la urbanización había un súper pequeño que cerró, y hay otro también pequeño en el cruce pero tiene poco y carísimo", afirma María Aguedo. "Que un paquete de sal casi te cuesta un euro", añade Manuela Francos. Los residentes en este núcleo de 1.600 habitantes acuden a hacer la compra a Santa Cruz, a tres kilómetros, e incluso a Perillo y al municipio de Sada. El interés de una empresa en abrir un centro comercial en la entrada de la urbanización, lindante con la carretera AC-181 a Abeleiras, es la mejor noticia para estas vecinas pero el alcalde de Oleiros señaló la pasada semana que en la parcela donde preveía ubicarse "existe un transformador de Fenosa y cuesta más sacar la columna donde está que hacer el centro comercial y la empresa se echó atrás".

"Para nosotros sería estupendo que abrieran un supermercado en la urbanización, un Eroski o un Familia que tienen unos precios más arreglados. Espero que lo hagan", resaltó Manuela Francos. "Hace dos veranos vino una chica timbrando por las casas haciendo una encuesta, preguntaba si nos gustaría tener un supermercado y qué empresa preferiríamos. Yo firmé y dije que me daba igual con tal de que hubiese uno, y firmó mucha gente", dijo María Aguedo.

Los vecinos de la urbanización destacan que solo el casco urbano de Oleiros, Perillo y Santa Cruz tienen supermercados de grandes cadenas y en la zona norte no hay ninguno. "En Lorbé no hay nada y en Mera también protestaron porque solo hay un Babilonia y les es muy caro", afirmaron estas dos vecinas.

"Yo soy de Perillo pero vivo en Arillo desde hace 23 años y me gusta mucho. No tengo los servicios que allá, tiendas, supermercados y demás, pero esto es muy tranquilo, me gusta mucho más. También echamos en falta un lugar para la gente mayor, por el centro social de aquí está cerrado y para usarlo hay que pedir permiso para que te abran, y el de la Casa do Pobo abre solo por la tarde y está muy lejos, no puedes ir andando, una persona mayor", destacó Manuela Francos.

Arillo, junto con la zona de la urbanización de Mesón da Auga en O Carballo son los núcleos con más niños, según confirmó el propio regidor. "Aquí cuando llegan los buses escolares, está la acera llena de niños", confirmó.

En la urbanización de Canide también parece que hay interés en construir, por fin, una superficie comercial, justo la esquina de terreno frente a la rotonda y el colegio Luis Seoane, donde ya figuraba en el plan parcial de este desarrollo. En este caso Ángel García Seoane confirmó que también existe "interés" por "hacer algo" en esa zona y ya "compraron una casa y le dieron un piso" al propietario de un terreno anexo al de esta esquina, que es pequeño, unos 1.200 metros cuadrados.

De hecho hace unos meses se retiró por fin de esta parcela la caseta de venta de parcelas de Punta Canide que llevaba años instalada y cerrada, anunciando la visita al piso piloto (imagen abajo a la derecha, donde se ve la explanada que antes ocupaba la caseta retirada). Antes también existía al lado de la caseta un cartel que ponía "próxima construcción centro comercial" (imagen abajo a la izquierda).