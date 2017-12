El Concello multará a la empresa encargada de la limpieza de los centros municipales

El Gobierno local de Arteixo impondrá una multa de 6.000 euros a la concesionaria que se encarga de los trabajos de conserjería y limpieza de los centros municipales, Integra MGSI CEE, por los incumplimientos del contrato que han detectado los técnicos municipales desde que esta empresa asumiese el servicio el pasado mes de septiembre. El concejal de Obras y Servicios Municipales, José Ramón Amado, explica que la Junta de Gobierno Local aprobará mañana imponer esta sanción, que está considerada como "grave".

"El Ayuntamiento exigirá el cumplimiento del contrato y velará porque así sea", asegura el edil. Un informe que elaboraron la arquitecta municipal y la gobernanza del servicio de limpieza a finales del pasado mes señala que desde que Integra asumió el servicio en septiembre se han producido incidencias todos los meses. Cuartos con malos olores, aulas sin limpiar, papeleras sin vaciar, baños sucios, acumulación de polvo en diversas instalaciones y limpiadores que no acuden a su puesto de trabajo. Estos son algunos de los problemas que han sufrido varios colegios y centros municipales desde que Integra se hiciera cargo del servicio.

El concejal de Obras afirma que el Gobierno local "pensará si rescinde" el contrato con la empresa si "persisten los incumplimientos". En este caso debería recibir el visto bueno del Consello Consultivo de Galicia. El edil también se lamenta de los incidentes. "Pido disculpas a los vecinos", indica.

El colegio y el pabellón de Meicende han sido las instalaciones que han salido peor paradas. El informe que elaboraron los técnicos municipales indica que el centro escolar a principios de noviembre presentaba "un mal estado de limpieza" y que existían "zonas con una evidente acumulación de polvo y suciedad". "La instalación no dispone actualmente de las adecuadas condiciones de salubridad e higiénico sanitarias precisas", asegura el informe. Sobre el pabellón, señala que "presenta un estado muy deficiente por una evidente falta de limpieza diaria" y que "no dispone de las adecuadas condiciones de salubridad e higiénico sanitarias precisas".

Los padres también se han quedado de la falta de limpieza del colegio y del pabellón de Meicende. Uno de ellos aseguró que su hija "llega con las manos sucias" y "la ropa llena de carbonilla". En el colegio de Galán también hubo problemas. El Concello asegura que en octubre hubo "un fuerte olor a orina por falta de limpieza" de los baños del centro escolar.

El informe constata que desde que Integra asumió este servicio ha habido incidentes en varios centros municipales. Uno de los más graves se produjo en el pabellón municipal de Meicende a mediados de noviembre. El Ayuntamiento recibió un aviso del Club Patinaxe Fervello, que manifestó que "el pabellón nunca está limpio" y que la pista tiene "gran cantidad de arenilla y polvo", lo que provoca que los niños no paren de caer y que incluso dos "tuvieron que ir al médico", según recoge el informe.

El centro de salud de Arteixo también ha sufrido incidentes. Personal del ambulatorio alertó al Concello de que "no se vaciaron las papeleras" y que había "un fuerte olor en la sala de descanso de los médicos", según indica el informe. También hubo quejas debido a que no se limpió "el cuarto de descanso del celador de urgencias" y que no se vaciaron las papeleras de las consultas de enfermería.

La gobernanza del servicio municipal de limpieza también constató que los empleados de Integra realizaron "copias de las llaves de centros sin autorización" por parte del Concello. El informe además indica que en el centro social de Meicende una de las trabajadoras llegó tarde a trabajar sin avisar. En el colegio de Meicende ocurrió que un día una de las trabajadoras directamente no se presentó a trabajar en su turno.

Integra MGSI CEE ganó el concurso público que convocó el Concello para la realización de los trabajos de conserjería y limpieza de los centros municipales por un precio de 12,89 euros la hora.