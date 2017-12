El PSOE larachés denuncia que el Ayuntamiento elimina actividades culturales en Caión

El PSOE larachés denuncia que el Gobierno local ha eliminado algunas actividades culturales que ofertó en Caión. El portavoz socialista, Eladio Verdía, explica que se reunió con padres de esta localidad "para escuchar de primera mano" su "malestar" por la retirada de "algunos cursos" ofertados para este año. "Según estos el motivo esgrimido por el Gobierno local para la retirada de las actividades obedece a no cubrirse el cupo mínimo fijado para la impartición de las mismas", asegura el PSOE larachés.

Eladio Verdía trasladó su "solidaridad" y "comprensión" a los padres. También les indicó que para él "sería una prioridad" la realización de estas actividades aunque no se cubra el cupo mínimo de alumnos. Los socialistas afirman que los afectados "no entienden cómo" el Concello les hace abonar la tasa correspondiente por la inscripción y que "a las dos semanas" se cancelen. El PSOE también critica que el Ejecutivo municipal aprobase hace unas semanas incorporar un millón de euros del remanente al presupuesto y que no destine parte de esos fondos a las actividades.

La formación prometió a los afectados que preguntará por la eliminación de estas actividades en el próximo pleno municipal que se celebre. Por otro lado, el PSOE también denuncia que la puesta en marcha del programa Madrugadores del Concello está "paralizada". Con esta iniciativa los alumnos pueden acudir los días lectivos al centro a las 7.00 horas hasta que comiencen las actividades escolares.