El Gobierno local de Abegondo aprueba el presupuesto de 2018 con la oposición de AxA

Las cuentas ascienden a 4,2 millones, un 3,75% más que en 2017, y elevan un 5,62% la inversión

El Gobierno local de Abegondo aprobó ayer en solitario el presupuesto para 2018, que ascenderá a 4,2 millones de euros, un 3,75% más que en 2017. Alternativa por Abegondo (AxA) votó en contra tras rechazar el alcalde, José Antonio Santiso, su petición de rebajar las indemnizaciones por asistencias a órganos de Gobierno. El concejal de Foro Vecinal por Abegondo-Son, Pancho Niño, se ausentó de la sesión, igual que la portavoz de AxA, Fátima Ínsua, que justificó su falta por motivos laborales.

El concejal de AxA Javier Souto ejerció de portavoz y destacó las advertencias de Intervención sobre los puestos vinculados a subvenciones para los que no se convoca plaza pública de empleo, además de pedir que se rebajen impuestos como el IBI. Santiso defendió el elevado nivel de puestos convocados y la "baja presión fiscal" frente a otros concellos. El punto más tenso llegó cuando Souto advirtió de que su grupo votaría en contra de los presupuestos si el Ejecutivo local no rebajaba la cuantía de las asistencias a órganos de Gobierno hasta, como máximo, los 50 euros que se cobran por pleno, "el órgano ejecutivamente más importante". El alcalde recuperó entonces un acta de 2007 para reprochar que el grupo solicite esta rebaja cuando su portavoz cobraba entonces 150 euros por asistencias a juntas de Gobierno y coordinación "cuando por pleno se cobraban 50". Santiso calificó de "demagogia e incoherencia" la petición de AxA y los tres ediles replicaron que la petición es del grupo, no de Ínsua, y que ellos no cobraron esas asistencias.

Las cuentas proyectan un aumento de un 5,64% de la partida para inversión en obras, que se eleva a 994.704 euros, un 23% del total. El alcalde destacó que se proyectan obras como las mejoras de centros sociales y de la antigua pista de baile de Sarandóns. Santiso destacó también que se dedica casi un 10% a servicios sociales, como dependencia y asistencia a domicilio, y avanzó que más adelante se incorporará al presupuesto un convenio con la Diputación de 185.000 euros y un proyecto de casi medio millón de Augas de Galicia para el saneamiento de Crendes y Orto.

La inversión en la red de carreteras será de 692.606,16 euros e incluirá proyectos como la construcción de una nueva senda peatonal en la carretera AC-542, la vía más transitada de Abegondo, entre Beldoña y San Tirso, que dará continuidad al plan iniciado el año pasado en esta carretera en Montouto. Las partidas prevén mejoras de caminos en todas las parroquias del municipio. Se dedican también fondos a generar nuevos aparcamientos en dependencias muy utilizadas por los vecinos, como en la escuela infantil municipal o junto al campo de fútbol de San Tirso.

El Gobierno aprobó también en solitario las obras para el Plan de Obras y Servicios (POS) provincial. AxA se abstuvo por "diferencia de criterio en la distribución".