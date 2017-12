Arteixo aprueba las cuentas con un informe en contra de Intervención a la subida de personal

El Gobierno local de Arteixo aprobó ayer en solitario el presupuesto de 2018, que asciende a 37 millones, lo que supone un incremento de más de tres millones con respecto a las cuentas del ejercicio en curso. PSOE y BNG votaron en contra y TeGa se abstuvo. La puesta en marcha del servicio de recogida de basuras al margen del Consorcio As Mariñas lleva aparejada una importante subida de los costes de personal y gasto corriente.

El desembolso en nóminas pasa de los 8,8 millones de 2017 a 9,3 y el gasto corriente se dispara un 18,75% hasta alcanzar los 17,6 millones. El capítulo de inversiones se mantiene en límites similares al pasado ejercicio con 7,3 millones. El Ejecutivo atribuye el incremento de los capítulos de personal y gasto corriente a la creación del nuevas plazas para el servicio de recogida de basura, aunque también apela a los cambios en ayuda en el hogar y conserjería.

La subida del gasto personal ha merecido los más duros reproches de Intervención, que ha emitido un informe contrario a la creación de una veintena de nuevas plazas. La funcionaria advierte que emite el informe "con carácter de mínimos" por el "escaso tiempo/horas" del que dispuso para analizar la propuesta definitiva. La trabajadora encargada de velar por la legalidad en la gestión municipal advierte de que el gasto en nóminas incumple el límite fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que "no contempla el establecimiento de nuevos servicios como excepción a los límites" establecidos.

La funcionaria no solo reprocha la subida, sino que también tira de las orejas al Concello por otras anomalías en materia de personal. La interventora destaca que la Relación de Puestos de Trabajo "no contiene una valoración de los puestos de trabajo ni un estudio individualizado, específico y pormenorizado de todos los puestos de trabajo del Concello mediante la aplicación de criterios objetivos previamente establecidos". Advierte además de que la RPT "no tiene correlación ni correspondencia completa con otros instrumentos técnicos de ordenación de personal". La funcionaria detalla que, entre anomalías, se aprueban mensualmente nóminas de puestos "que constan como vacantes en la RPT".

El Gobierno local ha aprobado el presupuesto a pesar de las advertencias de Intervención y entre críticas de la oposición por su negativa a negociar con los grupos el presupuesto. El Ejecutivo defendió unas cuentas que permitirán acometer las primeras actuaciones con cargo a los cinco millones obtenidos de los fondos Feder, entre ellos, la puesta en marcha de una línea de transporte municipal con microbuses híbridos-eléctricos que conecten las zonas urbanas con los núcleos rurales y las áreas industriales. El Gobierno local destacó también la implantación de una red de carriles-bici y de sendas peatonales. El Ejecutivo que dirige el popular Carlos Calvelo también presumió de un "ambicioso plan de inversiones" que incluye la creación de sendas peatonales en Lañas, Larín, Laxobre, Morás y Freán y construcción de parques infantiles en Arteixo, Santaia y Meicende: una nueva área de ocio en la avenida de Butano, una cubierta para el campo da feira de Uxes o la ampliación del centro de formación.

La oposición se mostró mucho menos entusiasta con las cuentas que el Ejecutivo municipal. PSOE. BNG y TeGa le echaron en cara al PP las anomalías que detalla la interventora en materia de personal. El BNG quiso dejar claro que está en contra de los límites del Estado a la contratación del personal, pero al igual que el PSOE recordó que los topes fueron aprobados por el PP y criticaron la doble vara de medir del Gobierno a la hora de exigir su cumplimiento a los ayuntamientos. La ausencia de una valoración de puestos de trabajo, prometida durante años y otras las irregularidades que destaca Intervención en su informe centraron buena parte de las críticas de los tres grupos.

El socialista Martín Seco lamentó también la "falta de ambición y de ilusión" del presupuesto, que califica de continuista. "No hay grandes proyectos, ni avances en materia de empleo y bienestar", sostuvo el edil, que recordó que desde 2010 los ingresos del Concello se han incrementado un 65% y el aumento "no ha redundado en una mejora en la atención a los vecinos ni en infraestructuras". La formación criticó también que el Ejecutivo vuelva a asumir gastos que corresponden a la Xunta.

El BNG criticó el "aumento sustancial de las ayudas a dedo" que, censuró, alcanzan casi el millón de euros. La portavoz nacionalista, Silvia Seixas, denunció que no se explican los criterios por los que se dan ayudas "a unas entidades y a otras no". El Bloque afeó también al Ejecutivo el abuso de los contratos menores y criticó que las cuentas "no aportan nada nuevo" en materias como cultura y que no haya "ni una mención a nada que tenga que ver con igualdad, violencia de género, medio ambiente o juventud".

TeGa ironizó con la "valentía" del Ejecutivo por aprobar un presupuesto con informe desfavorable de Intervención por el aumento de personal o la asunción de obras que corresponden a otras administraciones. La edil Rosario Figueiras lamentó también unas cuentas "continuistas" en materia de cultura y medio ambiente y sin proyectos en materia de igualdad, diversidad funcional o juventud.