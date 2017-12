Arteixo ofrece dejar de cobrar a Autoestradas el IBI si se suprime el peaje de Pastoriza

Peaje de Pastoriza y a la derecha, vial de acceso directo a Langosteira que no pagan.

Peaje de Pastoriza y a la derecha, vial de acceso directo a Langosteira que no pagan. carlos pardellas

El Ministerio de Fomento había anunciado que el coste de la prolongación del acceso al puerto exterior de punta Langosteira para conectarlo con la tercera ronda, tendría un coste de unos 32,3 millones de euros. Ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la aprobación del expediente de información público y la aprobación definitiva del estudio informativo de esa obra, escogiendo la alternativa 3 que implica un presupuesto de 22,6 millones, que llega a los 27,3 con el IVA. Es decir, cinco millones menos de lo apuntado inicialmente, y una cifra muy parecida, sin IVA, a la que dio el Concello de Arteixo para apostar por liberar el peaje de Pastoriza en lugar de construir otra carretera más en esta zona, que calculaba en 22,3 millones.

En su defensa de la alternativa cero, no construir nada y quitar el peaje, Arteixo no solo está dispuesta a llegar a la Audiencia Nacional sino también a poner dinero: dejaría de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a Autoestradas desde ahora hasta el final de la concesión, el año 2045. Arteixo ingresa unos 600.000 euros al año por este impuesto, por lo que hasta el final de la concesión dejaría de percibir doce millones. Dicho de otro modo, la concesionaria se ahorraría esta cantidad. "Se podría hacer una mesa de negociación sobre este tema, entre Fomento, Xunta y Concello, y que todos pusiesen algo. Nosotros no cobraríamos el IBI", apuntaron ayer fuentes del Gobierno local.

Esta resolución que ha publicado el BOE es recurrible, primero mediante un recurso potestativo de reposición ante el ministerio y después (o directamente), mediante un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Los servicios jurídicos de Arteixo estudian si presentarán primero el recurso administrativo o irán directamente al contencioso, pero el Gobierno local está totalmente decidido a acudir a los tribunales para defender su alternativa, la de no construir ninguna carretera más y apostar por eliminar el peaje de Pastoriza, tal y como expuso en las alegaciones cuando se presentó el proyecto en el trámite ambiental.

El Concello de Arteixo insiste en que liberar el peaje de Pastoriza, según un estudio que encargó, costaría solo 22,3 millones. Fomento en 2007 tasó el rescate en 26 millones, una cifra no muy lejana, pero el Ministerio de Medio Ambiente afirmó que costaría 61,3 millones aunque sin explicar las razones.

El Ejecutivo municipal asegura que además Fomento en este precio de licitación, que ahora dice que son 27 millones, no incluye el coste de la obligada construcción del enlace en As Rañas, que podría costar "unos diez millones", es decir, que el coste total de la obra sería de 37 millones. Este enlace es obligatorio porque con fondos europeos no se puede conectar con una vía privada por lo que tiene que enlazar con la A-6.

El grupo de Gobierno recuerda que para ejecutar la primera fase de la obra, desde Langosteira hasta el peaje de Pastoriza, se modificó el proyecto inicial para ejecutar los carriles que bordean dicho peaje, no pagan, y que costaron "23 millones de euros".

Estos carriles, al escoger la alternativa 3, ya dejarían de tener uso por lo que sería dinero tirado. Es decir, a los 37 del coste de la nueva conexión habría que sumar estos 23 ya gastos y que ya no servirían para nada, 60 en total, por lo que obviamente "sería más barato optar por liberar el peaje".

"La alternativa cero es la más razonable, lógica y barata, más sostenible ambientalmente y más beneficiosa para los vecinos de Sabón. La 3 es más costosa, sería volver a impactar en esta zona llena ya de carreteras, y dejar inútiles los carriles de la vergüenza que costaron más de 20 millones. Además, se daría más vuelta, de la tercera ronda habría que ir a la A-6 y dar la vuelta, cuando se tiene el enlace en Sabón", añaden. Desde el Concello recuerdan que en el caso del peaje de A Barcala en Cambre se suprimió hace años "con mucha menos razón", pagando las administraciones un peaje en sombra.

Fomento ha seleccionado la alternativa 3 que supone 2,9 kilómetros de nueva vía convencional con un carril por sentido e incorporando un carril adicional para vehículos lentos de 1,5 kilómetros. Esta carretera empezaría en el nudo del valle de A Furoca, donde está el enlace del acceso al puerto exterior, con la AG-55, proyectándose un viaducto de 270 metros y que finalizará enlazando con la tercera ronda en Pocomaco, con ramales para interconectar Langosteira con la tercera ronda y la A-6.