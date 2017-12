La red de propano del casco urbano de Sada pasará a ser de gas natural

Gas Galicia SDG, SA ha solicitado autorización para sustituir toda la red del casco urbano de Sada, que distribuye GLP (propano), para que pase a ser de gas natural. La Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ha puesto a exposición pública el expediente de esta actuación durante veinte días en las dependencias de la Xunta en los nuevos ministerios en A Coruña.

La empresa prevé transformar la red de GLP canalizado del casco urbano para pasar a suministrar gas natural, una actuación que tendrá un coste de unos 110.000 euros: el desmantelamiento de los almacenes y el suministro provisional, la fase uno de esta actuación, tendrá un coste de unos 28.000 euros; mientras que la fase dos, la extensión de la red de distribución, cuenta con un presupuesto de 81.000 euros.

Gas Galicia pretende aprovechar todas las instalaciones y canalizaciones de GLP que existen ahora para distribuir el gas natural, aunque las de GLP, el depósito y sus instalaciones auxiliares, se pondrán fuera de servicio mediante un despiece y derribo de todos los elementos aéreos y enterrados.

Para realizar la transición de cambio de combustible de GLP a gas natural los operarios de la empresa prevén instalar un surtidor provisional de propano, un depósito aéreo de 4,88 metros cúbicos con vaporizador interno al que se le añadirá un equipo modular de calefacción, y que se ubicará en una parcela de la rúa Fiunchedo, en una parcela anexa al cementerio, urbana, sin edificar y de unos 626 metros cuadrados.

El cambio de GLP a gas natural, anunciado también por Gas Natural hace poco en la zona de A Barcala en Cambre, generó gran oposición vecinal, con casi 300 escritos de residentes contra el plan de la empresa y en defensa de que cada vecino pueda elegir el tipo de gas que prefiere para su vivienda.

La compañía les explicó que podrían elegir entre distintas ofertas en el mercado y que los precios de este gas son más "estables" al no depender de las fluctuaciones del coste del petróleo como sucede con el propano.

El GLP es gas licuado del petróleo, una mezcla de propano y butano comprimidos.

En el casco urbano de Sada existen varios depósitos de GLP de Repsol Butano, un depósito en la Avenida do Porto de 4,8 metros cúbicos instalado en 2001 y otro de 10.000 litros también en esta avenida, colocado en 2000, además de otro en Sada y Contornos, uno aéreo en Praciña do Conde y otro en el Camiño do Fiunchedo.